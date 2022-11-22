Гатчинский скалолаз – лучший в России

Первое место в дисциплине «лазание на трудность» занял Сергей Тюпышев из Гатчины. Он также вышел в финал в дисциплине «боулдеринг» и занял 10 место.

По результатам всех стартов 2022 года, Сергей занимает вторую строчку Всероссийского рейтинга среди мужчин в дисциплине «лазание на трудность».

Всего в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и 25 регионов России.

О выступлении рассказала тренер спортсмена Галина Новикова:

«Как правильно заметили комментаторы соревнований, Сергей был заряжен на победу! Из-за небольшой высоты скалодрома трассы подготовили очень сложные, в буквальном смысле было негде отдохнуть. Категория сложности - 8с-9а.

Как признался сам Сергей, «трасса на просмотре вызвала небольшой страх своей жесткостью и трудностью», но его это мобилизовало и зарядило на победу! Он с большим отрывом в 4 перехвата обогнал своих соперников.

Не всё из запланированного в этом году удалось, прямо перед стартом на предыдущих соревнованиях в Тюмени у него порвались скальники. Пришлось выступать в неразношенных и спортсмен стал шестым. А так бы мы могли рассчитывать не только на победу в «Кубке 75-летия скалолазания», но и на первое место по итогам выступлений за год.

Сергей очень доволен выступлением, и тем, что смог выложиться и показать красивый пролаз трассы. У него особая техника передвижения - это надо видеть. Все с особым интересом смотрят его выступления», - рассказала Галина Новикова.

Для спортсмена Кубок стал заключительным стартом в этом сезоне. В планах - небольшой отдых и вновь в бой, ведь новый соревновательный сезон не за горами!