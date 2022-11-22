Иван Радюкевич: три краски сиверской природы

Излюбленной и основной темой для живописи Ивана Радюкевича остается пейзаж. Художник - частый «гость» гатчинских и петербургских выставочных залов, но, тем не менее, каждая очередная встреча с его работами — всегда удивление и какое-то маленькое открытие.

На традиционный вопрос, что его вдохновляет на творчество, Иван Радюкевич отвечает так же просто и лаконично: «Природа!» И все-таки, все не так уж и просто, потому что даже хорошо знакомые сиверские пейзажи предстают перед зрителем с совершенно иной стороны.

Секреты «природной мастерской» приоткрыл нам сам художник.

- Все этюды написаны на маленьких картонках, - рассказывает Иван Николаевич. - Виды для натуры я заранее не планирую. Просто кладу эти картонки в сумку, беру с собой всего три краски и три кисточки и иду гулять, например, к речке. Иду и просто смотрю вокруг. Увижу что-то интересное, останавливаюсь, сажусь на пенечек, достаю свою картонку и палитру. Без всякого этюдника — просто держу в руках картонку и стараюсь быстро набросать увиденное. На это уходит обычно сорок минут — час. Затем вставляю в специальную рамочку и иду дальше гулять. За один день могу сделать два-три таких этюда. А иногда бывает, что ничего не найду, и тогда картонки остаются чистыми — до следующего раза. Но чаще всего нахожу... Иногда вижу очень разное, а картонка всего одна, поэтому выбираю то, что мне сейчас ближе. Один из этюдов сделал всего за двадцать минут. Однажды вернулся домой, увидел свет в окнах соседнего дома, бросился за этюдником и начал быстро работать, чтобы не потерять это свечение...

Иван Радюкевич работает масляными красками, которые считаются довольно «тяжелыми». Однако пейзажи у него получаются на удивление легкими, прозрачными, наполненными светом и воздухом. Где бы они ни были написаны, что бы ни изображали, в каждом из них есть главное — настроение, едва различимая мелодия души, которая отзывается и в душе зрителя.

Но такого отклика не было бы, если бы не любовь — любовь к земле, к тому, что видит внимательный глаз, слышит чуткое ухо, улавливает открытая душа. И, наверное, совсем не важно, какое время ягода запечатлено на картине — холодная и мрачная зима, звонкая весна, знойное лето или топкая и золотая осень. Гатчинская земля во все времена года радует богатством природной палитры, удивляя замечательной игрой света и тени. И художник прекрасно справляется со своей задачей: встретившись один на один с родной землей, он передает в красках и образах ее тихое, но глубокое послание всем, кто на ней живет.

А мы еще раз напомним, что Иван Радюкевич талантлив не только в живописи. В Гатчине его хорошо знают как музыканта, пианиста-импровизатора и автора многих музыкальных произведений и романсов. А еще Иван Николаевич — тонкий лирический поэт, и его стихи тоже можно увидеть на выставке в музее. Этот переход от живописи к поэзии и удивителен, и органичен одновременно. Его картины поэтичны, а стихи наполнены красками и все тем же внутренним свечением. А причина такой взаимосообразности проста.

- То, что красками не получается передать, передаю в словах. И наоборот, если не получается в словах, пишу красками, - улыбается Иван Радюкевич.

А стихи? Ну как же без стихов, тем более зимних?!

Белых клавиш зимы

Осторожно коснуться

И брести наугад,

Первым снегом дыша.

И от снежного запаха

Словно очнуться,

Всё плохое забыв,

Никуда не спеша...

Иван Радюкевич

Выставка Ивана Радюкевича «Времена года в Сиверской» продлится в музее города Гатчины до 30 ноября.

Юлия Лысанюк