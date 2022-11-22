«Цифровой ликбез» ― для ленинградских школьников
Узнать, как безопасно вести себя в сети Интернет и не стать жертвой мошенников, школьникам Ленинградской области поможет проект «Цифровой ликбез».
На портале «Цифровой ликбез» - https://digital-likbez.datalesson.ru доступны 12 мультипликационных роликов, которые на простых и понятных жизненных примерах учат азам цифровой грамотности и кибербезопасности в современном мире.
Представлены ролики по таким темам, как телефонное и интернет-мошенничество, интернет-травля, кража денежных средств, компьютерные и телефонные вирусы, безопасное общение в интернете, эффективная работа с информацией и другим.
Контент предназначен для детей старше 6 лет и рекомендован для просмотра с родителями или педагогами, верифицирован Министерством просвещения России.
Проект «Цифровой ликбез» реализует АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России.
Проект создан для использования школьниками, педагогами и родителями в целях развития ключевых навыков безопасного использования сети Интернет, формирования базовых компетенций цифровой экономики, а также навыков в области кибербезопасности.