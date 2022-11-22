В День города – высокие награды

В театральном зале дворца собрались руководители Гатчины и района, депутаты, почетные граждане, представители сферы культуры, науки, искусства, образования, промышленности, органов правопорядка и других структур.

Собравшихся приветствовали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. Виталий Андреевич напомнил основные вехи славной истории Гатчины со времен Павла I. Людмила Николаевна искренне поблагодарила всех, кто приносит славу нашему городу, кто каждый день обеспечивает нам благополучие, комфорт и уют:

- Низкий поклон трудовым коллективам гатчинских предприятий за то, что экономика Гатчинского района сегодня по многим показателям выше среднеобластных цифр. Но за сухими цифрами – труд наших коллективов, руководителей, предпринимателей, бюджетных учреждений, некоммерческого сектора, общественных организаций. …Сегодня мы стараемся сохранить удивительную историческую, трудовую, культурную историю нашего города и делаем все возможное для его развития. Мы принимаем вызовы времени и с честью выдерживаем жизненный экзамен.

От имени губернатора Ленинградской области с Днем города гатчинцев поздравил заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой. Он вручил Почетную грамоту губернатора Ленинградской области главе администрации г. Коммунара Вере Владимировне Пыжовой, благодарность губернатора – преподавателю Гатчинской детской художественной школы Анатолию Федоровичу Засидкевичу.

Ведущий зачитал поздравительный адрес от депутата Государственной Думы России Сергея Яхнюка.

Гатчинцев поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Людмила Тептина, Александр Русских и Олег Белов.

В День города было много награждений, вручались почетные грамоты и благодарности. Почетной грамотой администрации Гатчинского района награждены: хормейстер академического хора «Акварель» Гатчинского ДК Ирина Владимировна Городилова, заведующая детской библиотекой г. Гатчины Елена Александровна Коренева. Благодарность администрации Гатчинского района вручена Людмиле Анатольевне Шмелевой (кафе «Калибри»), Благодарность главы города Гатчины – руководителю центра исследований ООО НПК «Приматек» Сергею Викторовичу Артемову, механику ООО «Галактика» Дмитрию Геннадьевичу Лазуткину, инженеру-технологу АО «ОДК Сервис» (218 АРЗ) Людмиле Анатольевне Шегуновой, настоятелю храма в честь всех святых Александру Анатольевичу Асонову, инспектору ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Михаилу Александровичу Шумакову.

Почетной грамотой Союза городов воинской славы награждены коллективы ООО ПСФ «КОРТ» и АО «ПО Баррикада», серебряной медалью Союза городов воинской славы – управляющий директор АО «ОДК Сервис» (218 АРЗ) Дмитрий Юрьевич Виноградов.

В День города традиционно состоялось награждение одной из высших наград города Гатчины – почетным знаком «Гатчина – город воинской славы» трех жителей, активно участвующих в общественной жизни Гатчины и внесших большой вклад в развитие города.

Решением совета депутатов города Гатчины почетным знаком «Гатчина – город воинской славы» награжден заместитель руководителя отделения по науке ПИЯФ Константин Ермаков. Константин Николаевич 60 лет живет и работает в Гатчине, был депутатом городского совета трех созывов, с 2015 года является помощником уполномоченного по правам человека в Ленинградской области, возглавляет гатчинское Общество жителей блокадного Ленинграда.

Почетным знаком «Гатчина – город воинской славы» награждена заместитель директора Паркового агентства Елена Юрьевна Фараонова, которая более 30 лет трудилась в органах местного самоуправления Гатчины и Гатчинского района.

Знак «Гатчина – город воинской славы» вручили заслуженному учителю России, профессору Игорю Борисовичу Смирнову. В своем ответном слове Игорь Борисович сказал:

- Я представитель послевоенного поколения. Наши родители пережили очень тяжелые времена и, воспитывая нас, передали нам свои ценности: люби свою Родину, служи своей Родине и делу, которое ты выбираешь – по возможности, на всю жизнь. И я очень рад, что мои ученики, дети и внуки разделяют мои ценности и ценности моих родителей. Чего я вам всем и желаю – чтобы мы все были достойными детьми своей собственной страны.