«Молодёжка ОНФ» просит закрыть доступ к водоему на «Юности»

- Здесь можно увидеть скошенные ступени, торчащие куски арматуры, ржавый металл. При этом детям гораздо интереснее играть именно возле водоёма, ломать лёд, а не веселиться на детской площадке. Легко можно оступиться и упасть, получить рану, ушиб, и даже утонуть, глубина водоема не менее 60 см. Рядом со скамейками есть еще одна опасность - люк с провалом. В эту дыру может попасть нога не только ребенка, но и взрослого человека. Скоро выпадет снег, и она станет совсем незаметной, - рассказал участник команды «Молодёжка ОНФ» в Ленинградской области Михаил Семенков.

Опасные объекты находятся между двумя зданиями администрации – городской и районной. Местные власти знают о проблеме. СМИ уже освещали этот вопрос в своих публикациях. В комментариях прессе представители администрации говорили, что отремонтировать объект или реконструировать весь участок не позволяет статус площадки. Пруд включен в ансамбль госпитального городка, который является памятником, охраняемым ЮНЕСКО. Однако, что мешало все эти годы огородить аварийный объект – не понятно.

- Детей здесь всегда много. Зимой площадку засыпает снегом, ребятишки катаются на лыжах, ватрушках. У меня двухлетняя дочь падала в этот пруд, хотя я стояла рядом с ней. Чуть пошатнулась и все, я быстро среагировала и вовремя ее подхватила. Видимо пока серьезного прецедента не будет, никаких мер безопасности не предпримут, – поделилась местная жительница Ольга.

Волонтеры установили рядом с опасными объектами предупреждающие таблички и направили обращения в администрацию Гатчинского района, а также Уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области.

- Мы будем добиваться, чтобы в кратчайшие сроки опасные объекты возле детской площадки устранили или ограничили к ним доступ, - добавил Михаил Семенков.

Мониторинг проходил в рамках всероссийской акции «Безопасность детства», которую «Молодёжка ОНФ» проводит совместно с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка с 2018 года.

Пресс-служба ОНФ