Новый маммограф в онкодиспансере

Новая аппаратура обладает широкими возможностями: выполнение обычной и контрастной маммографии, томосинтез и биопсия новообразования под рентген-контролем прямо во время исследования. Результатом является трехмерное изображение, которое обеспечивает визуализацию молочных желез без увеличения дозы облучения.

«Рак молочной железы — самое распространенное онкозаболевание в мире. Обнаружить рак груди на самых ранних стадиях, до того, как опухоль становится ощутимой при пальпации, можно с помощью маммографии. Это оптимальный метод исследования для женщин после 40 лет», — пояснили в ЛОКОД.