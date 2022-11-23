По поручению Президента РФ

В центре внимания были сроки строительства новых социальных и инфраструктурных объектов в конкретных населенных пунктах.

«Обращения жителей помогают нам качественнее планировать строительство новых объектов и эффективнее выстраивать работу с федеральными органами власти. В частности, ускорилась работа возведению новых ФАПов ― в следующем году начнется строительство четырех объектов Гатчинском, Выборгском, Лужском и Кировском районах, по реконструкции системы водоснабжения в Колчаново, где уже несколько лет планировали запустить станцию мощностью 500 кубометров в сутки. С 2025 на 2023 год удалось перенести сроки по ремонту дороги от Киришей до Глажево. Все это ― благодаря активной позиции ленинградцев», — рассказал Александр Дрозденко.

Жители Колчаново поблагодарили губернатора за обновление школы и дома культуры, капремонт водопровода от Чернецкой до Железнодорожной улицы, который завершился в этом году. Качество водоснабжения в деревне выросло, но в планах региона был масштабный капремонт инженерных коммуникаций. Губернатор рассказал жителям, что реконструкцию сетей планируется начать уже в декабре по федеральной программе «Чистая вода». Строители отремонтируют водозаборный оголовок, колодец с насосной станцией и станцию водоочистки. Срок завершения работ определен IV кварталом 2023 года, после чего проведут благоустройство территории.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Сухое построят по модульной технологии. После этого в него переедут из старого ФАПа, срок эксплуатации которого подходит к концу. Расширится и функционал учреждения: жителей примут терапевты, гинекологи, появится современный процедурный кабинет. Проектирование объекта стартовало в сентябре и закончится в апреле. По поручению главы региона завершить строительство необходимо до конца года следующего года.

После обращения жителей Правительство Ленинградской области провело оценку состояния дороги от Киришей до Глажево и выбрало подрядчика. Строители готовятся приступить к ремонту в следующем году по государственной программе «Развитие транспортной системы Ленинградской области». Завершить работу планируется в сентябре 2023 года. В дальнейшем объект планируется передать в федеральную собственность.