Под Гатчиной отреставрировали Дом станционного смотрителя

Александр Сергеевич проезжал Вырскую почтовую станцию по пути в любимое Михайловское как минимум тринадцать раз, утверждают исследователи. В ту пору здесь проходил Белорусский почтовый тракт, который соединял Петербург с западными и южными губерниями страны. В 1972 году в зданиях бывшей почтовой станции Выры открылся первый в стране музей литературного героя - станционного смотрителя Самсона Вырина.

В советское время в одном из его корпусов колхоз хранил удобрения и даже яды, так что помещения пришлось тщательно очищать от их следов. В другом располагался сельский клуб.

Как вспоминает архитектор и реставратор Александр Семочкин, в восстановлении станции участвовали не только специалисты, но и местные жители.

- Она оказалась единственной сохранившейся в нашей стране почтовой станцией того громадного института почтовой гоньбы, который существовал в России. В то время в ней насчитывалось 1840 станций, но до наших дней в первозданном виде дожила только одна - Вырская! - рассказывает Александр Семочкин.

Спустя почти полвека после открытия - в 2018 году - на почтовой станции началась масштабная реставрация. Здесь привели в порядок два каменных корпуса, конюшню, ямщицкую и колодец. Само музейное пространство стало более современным. Интерактивные экраны и другие новшества позволят еще больше погрузиться в атмосферу дорожного быта XIX века, воссозданную по архивным документам и пушкинской повести.

В обновленном музее можно будет ощутить присутствие героев «Станционного смотрителя» - их «оживят» с помощью звука и света. Самсон Вырин, его дочь Дуня и другие персонажи заговорят голосами актеров петербургского театра "На Литейном".

«Российская газета» https://rg.ru/2022/11/21/v-gostiah-u-samsona-vyrina.html

Фото из группы музея https://vk.com/domstsmotritelya