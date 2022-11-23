Самозанятость – путь к личному успеху

В Ленинградской области по состоянию на 31 октября 2022 года количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», составляет 67127 человек, в том числе физические лица – 62631 человек. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

Кто же такой самозанятый? Это человек, который работает сам на себя, без наемных работников, и применяет экспериментальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» — НПД.

По данным ФНС России средний возраст самозанятых составляет 35 лет. Самому молодому - 14 лет, а самому пожилому самозанятому исполнилось 94 года.

Самозанятые оказывают разные услуги – репетитора, фотографа, няни, водителя такси, фитнес-тренера, аниматора. Они шьют одежду и делают сувениры, пекут торты и создают сайты, выращивают овощи и цветы, сдают в аренду квартиры и автомобили, ремонтируют дома и бытовую технику. Многие выбирают индустрию красоты. Один человек может совмещать несколько видов деятельности сразу.

Кому выгодно стать самозанятым?

Такая форма предпринимательства привлекает тех, кто не готов создавать предприятие с бухгалтерией и отчетностью, но хочет реализовать себя в своем собственном любимом деле и работать легально.

Ограничений довольно много, и основные:

- нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам;

- нельзя иметь доход больше 2,4 млн рублей в год;

- продавать можно только свои товары, но не чужие. Не получится открыть магазин с чужими товарами, которые вы просто перепродаёте. Так же нельзя продавать подакцизные товары и подлежащие обязательной маркировке;

- нельзя оказывать услуги бывшим работодателям, если после увольнения не прошло двух лет;

- нельзя работать как агент, то есть быть посредником и совершать какие-то действия в интересах другого человека за вознаграждение.

Самозанятыми не могут быть нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты и медиаторы. Есть ограничения и для государственных, и муниципальных служащих: им разрешается применять новый режим только для доходов от сдачи в аренду жилых помещений.

Если вам подходит такой вариант:

- регистрируйте самозанятость. Для получения этого статуса необходимо зарегистрироваться в налоговой службе через ее официальный сайт, мобильное приложение или через портал госуслуг;

- платите 4 % налог с платежей от физлиц и 6 % от организаций и ИП;

- нет обязательных страховых взносов;

- не нужно покупать кассу и сдавать декларацию о доходах.

Можно работать как самозанятый без регистрации ИП, а можно быть одновременно и ИП, и самозанятым. Разница в том, что как ИП можно иметь расчётный счёт в банке и заключать договоры добровольного страхования с ФСС.

Также без статуса ИП не обойтись, если нужна лицензия, например, на грузоперевозки. Но самозанятый-ИП может быть только плательщиком налога на профессиональный доход и не может применять другие налоговые режимы: ОСНО, УСН, ПСН и ЕСХН.

Учет доходов самозанятых ведется автоматически в мобильном приложении «Мой налог», чек можно также сформировать в мобильном приложении.

Каждый самозанятый при регистрации получает так называемый налоговый вычет размером 10 тысяч рублей. Вычет используется для снижения процентной ставки налога, его нельзя снять или перевести на личный счет. При работе с обычными гражданами вычет уменьшает налог с 4% до 3%, а при работе с компаниями или ИП – с 6% до 4%. Вычет дается только один раз на неограниченный срок: когда он израсходуется, ставки станут прежними.

Других обязательных налогов у самозанятых нет. Часть от уплаченного налога автоматически идет на обязательное медицинское страхование, поэтому самозанятые имеют право на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС.

Взносы в Пенсионный фонд можно делать добровольно, чтобы копить стаж и баллы для пенсии. Если работать только самозанятым и взносов не делать, теряются годы трудового стажа. Если человек совмещает самозанятость и основную работу по трудовому договору, работодатель делает за него взносы в ПФР, поэтому с пенсией проблем не возникнет.

А вот взносы в Фонд социального страхования (ФСС) на случай временной потери трудоспособности или материнства могут делать только самозанятые со статусом ИП. Остальным плательщикам НПД данная опция пока недоступна, поэтому никаких выплат во время болезни или декрета они не получают.

Поддержка самозанятых

Самозанятые граждане могут рассчитывать на помощь государства и региона, в том числе на льготные государственные микрозаймы размером от 50 до 500 тысяч рублей. Именно этой возможностью активно пользуются самозанятые граждане в Ленинградской области. Она позволяет получить необходимые средства под очень привлекательный процент и пополнить запасы сырья и материалов, купить необходимое оборудование, улучшить качество услуг или продукции.

Так, в настоящее время Фонду поддержки предпринимательства Ленинградской области выделены дополнительные денежные средства для предоставления микрозаймов для субъектов МСП и самозанятых граждан.

Условия: льготные ставки от 3,75% до 5% на срок до 3 лет.

Самозанятым доступны услуги Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти. К ним относятся: консультации по мерам поддержки, предоставление субсидий субъектам МСП, организация и проведение обучающих программ, форумов, мастер-классов и др.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области разработал проект «Портфель самозанятого» - бесплатный комплекс услуг, в который входят услуги по созданию макетов для полиграфии (дизайнер разработает макет визитки, информационной таблички для выставки и Интернет-баннер для аккаунта социальной сети или сайта в вашем стиле и с учётом ваших пожеланий); юридическая поддержка, разработка сайта, маркетинг и продвижение в социальных сетях, услуги профессионального фотографа (фотографии высокого качества продукции, товаров, салона или студии можно использовать в рекламе, на сайте и в социальных сетях).

Социальный контракт

Любой житель Ленинградской области с доходом ниже прожиточного минимума может открыть свое дело и стать предпринимателем в интересующей его сфере с помощью социального контракта.

Социальный контракт - это форма государственной финансовой поддержки, которая помогает семье или одинокому гражданину с доходом ниже прожиточного минимума улучшить свою ситуацию и иметь постоянный независимый источник дохода.

Сумма социального контракта:

- 350 тыс. рублей – единовременная сумма на открытие своего дела впервые. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого осуществляется в результате выполнения социального контракта.

- 100 тыс. рублей – единовременная сумма на развитие существующего бизнеса, либо на восстановление бизнеса в случае чрезвычайной ситуации (пожар, кража, порча имущества по не зависящим от гражданина причинам).

Уже 70% из тех, кто заключил социальный контракт в 2022 году, открыли свой бизнес! Статус индивидуального предпринимателя или самозанятого получили 633 жителя Ленинградской области, заключившие соцконтракт. Из них 400 предпринимателей выбрали для себя статус плательщиков налога на профессиональный доход.

Специалисты Центра «Мой бизнес» Ленинградской области готовы помочь с получением выплаты по социальному контракту: от поиска идеи и составления бизнес-плана до подачи документов, регистрации и развития бизнеса.

Кроме того, получить финансовую помощь на открытие собственного дела могут зарегистрированные безработные – для этого надо обратиться в Службу занятости.

Подробнее о мерах государственной поддержки самозанятых граждан – финансовой, имущественной поддержке, бесплатном обучении, участии в мероприятиях Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области и консультациях экспертов можно узнать в Центре «Мой бизнес» Ленинградской области. Вся информация на сайте www.813.ru или по телефону

8 (812) 309-46-88

Елена Суралёва