«Прадедам посвящается!»: в память о Великой Победе

Ученики 4 класса ДХШ города Гатчины представили свои работы в рамках проекта «Прадедам посвящается!», который длился два года. В прошлом учебном году ребята создавали графические работы на тему войны, а в этом году - живописные композиции на тему Великой Победы. Готовя выставку в ЦИТ, юные художники не только получили опыт создания картин на такую серьезную тему, но и приняли самое активное участие в их оформлении и развеске.

Торжественное открытие выставки состоялось 7 мая в кругу друзей, родных и коллег по искусству. Ребята сами представили выставку и рассказали о созданных ими работах.

Увидеть выставку «Прадедам посвящается!» учащихся ДХШ города Гатчины можно по адресу: Гатчина, ул. Рощинская, д.8. Справки по тел.: 8(81371) 432-96