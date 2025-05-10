Как Гатчина встретила юбилей Победы

Праздничные мероприятия в честь 80-й годовщины Великой Победы нашего народа над фашистской Германией начались в Гатчине на площади у стелы «Город воинской славы». Здесь собрались жители города, ветераны и молодежь, сотрудники предприятий, представители правительства Ленинградской области, федеральных и силовых структур, руководители Гатчинского округа, депутаты, чтобы отдать дань мужеству защитников Отечества, чьи подвиги навеки вписаны в летопись нашей великой истории. В мероприятии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

После минуты молчания состоялась церемония возложения цветов к подножию монумента.

В 10 часов в Гатчине начался парад. По главному проспекту прошли войска Ленинградского территориального гарнизона — наследники славы защитников Ленинграда. Под знаменами Победы и фронтовыми штандартами маршировали военнослужащие, кадеты и юнармейцы.

За пешими колоннами прошла современная боевая техника, включая зенитные комплексы С-400 «Триумф».

В 11 часов на воинском мемориале на ул. Солодухина состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны и молодежь, депутаты, сотрудники Гатчинской администрации, представители силовых структур, кадеты и члены «Единой России» собрались, чтобы почтить память тех, кто сложил жизни в борьбе с фашизмом восемь десятилетий назад.

С Днем Великой Победы всех поздравили депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, заместитель главы администрации Гатчинского округа Мария Титова, председатель комитета офицеров запаса, член Гатчинского Морского собрания Виктор Иванов, ветеран боевых действий Игорь Петрушенко.

После минуты молчания настоятель Павловского кафедрального собора протоиерей Владимир Феер отслужил траурную литию, и участники мероприятия возложили цветы к памятнику и Вечному огню.

Ровно в полдень началось шествие «Бессмертного полка». Под звуки военных песен и маршей, с портретами героев и знаменами, колонна, возглавляемая Гатчинским эстрадно-духовым оркестром, прошла по проспекту 25 Октября - до Гатчинского дворца.

Вместе с жителями в шествии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководители Гатчинского округа, работники областной прокуратуры, трудовые коллективы гатчинских предприятий, участники СВО, кадеты и юнармейцы, ветераны и школьники.

Вечером на плацу перед дворцом состоялся концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Творческие коллективы Гатчинского округа и Ленинградской области подарили зрителям трогательные и вдохновляющие выступления, пронизанные духом патриотизма и благодарности героям.

Кульминацией вечера стало выступление Заслуженного артиста РФ Дениса Майданова. Его песни, наполненные глубоким смыслом и искренностью, нашли отклик в сердцах каждого зрителя.

В 22 часа небо над Гатчиной озарил праздничный салют.