«От Смоленска до Алтая радует гармонь народ!»

Второй Всероссийский фестиваль «Русская гармонь в Гатчине» собрал любителей и профессионалов игры на традиционно русском инструменте из разных уголков России. В этом году участие в конкурсе приняли исполнители из Москвы и Московской области, Ижевска и Иркутска, Тверской, Вологодской и Нижегородской областей, Республики Татарстан, а также из Волосовского, Тосненского, Лужского районов и Гатчинского муниципального округа Ленинградской области.

Гармонь – душа русского народа

Гармонь называют душой русского человека. На протяжении почти двух столетий гармонь и баян считались национальным символом России, накрепко связанным с жизнью народа: и в праздниках, и в буднях, и на

войне. Русская гармошка была в почете и на селе, и на столичных концертных эстрадах. Пережив годы забвения, русская гармонь возрождается к новой жизни. Сегодня людей, виртуозно владеющих игрой на гармони, в России не так уж много. Чтобы сохранить исконные русские музыкальные традиции, передать их будущим поколениям, в стране организуются тематические фестивали. Одним из таких фестивалей стал Всероссийский музыкальный конкурс «Русская гармонь в Гатчине» – совместный проект продюсерского центра «Русская гармонь» (Москва) и Гатчинского городского Дома культуры.

- Мы уже много лет проводим фестивали «Русская гармонь» в Крыму и на Азовском море, – говорит генеральный директор продюсерского центра «Русская гармонь», художественный руководитель фестиваля «Русская гармонь в Гатчине», автор и ведущий русской народной телепередачи «Гармонисты России» на телеканале «Жар-птица», поэт-песенник Александр Николаевич Ганичев. - Фестиваль в Гатчине мы проводим второй раз. Качество организации фестиваля отменное! Гатчинский дом культуры - одна из лучших площадок нашей страны. Одна из наших целей с директором Дома культуры Сергеем Александровичем Фиксом – создание в Гатчине настоящего центра народной культуры Северо-Запада. Мы хотим, чтобы сюда съезжались все «народники» на разные фестивали и мероприятия. Хотим, чтобы народная культура процветала в наше непростое время. Сегодня всё чаще говорят о возрождении русской культуры, а мы это делаем уже сейчас!

На фестиваль «Русская гармонь в Гатчине» было подано 40 заявок – 80 номеров художественной самодеятельности в шести номинациях и 150 исполнителей.

- К нам на фестиваль приезжают исполнители абсолютно разного уровня, но в основном это «артисты из народа», – отмечает Александр Ганичев. - То есть речь идет именно о народном творчестве, и это важно. У нас есть прекрасный гармонист из Тверской области – дальнобойщик по профессии. Он играет так, как профессионалы не играют! Есть артист – майор Росгвардии, который в свободное время играет на гармошке и поет. У нас участвуют и дети. Среди них есть те, кто учится в музыкальной школе. Есть мальчик, которого учит играть на гармони папа, и у этого ребенка тоже большое будущее. Люди любого возраста стали всё чаще брать гармонь в руки, и это радует больше всего.

- Приезжая в Гатчину, люди не только погружаются в душевную атмосферу фестиваля, знакомятся друг с другом, узнают много новых песен, расширяя тем самым свой репертуар, – говорит заместитель генерального директора продюсерского центра «Русская гармонь», композитор и солистка Светлана Калачёва. - У них есть прекрасная возможность познакомиться с богатой историей и культурой этого края. Увозя с собой положительные эмоции, они продолжают заниматься творчеством с еще большим удовольствием.

Гран-при – у ансамбля гусляров «Перезвон»

В состав жюри II Всероссийского фестиваля «Русская гармонь в Гатчине» вошли такие признанные мастера народного искусства, как народный гармонист России Александр Ганичев; солистка продюсерского центра «Русская гармонь», композитор Светлана Калачёва; народный гармонист России, участник первой «Золотой десятки» России им. Г. Заволокина, лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Борискин; народный гармонист России, автор и исполнитель песен, автор гимна гармонистов России Алексей Мазуров; гармонист «Золотой десятки» России, художественный руководитель ансамбля «Пташица» Лия Брагина; певица, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солистка оркестра русских народных инструментов «Метелица» и ансамбля Культурного центра главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ветеран боевых действий СВО Екатерина Баринова.

Финальное прослушивание состоялось в Гатчине 17 мая. Жюри внимательно наблюдало за выступлением всех финалистов, строго, но справедливо оценивая их творчество. Выбрать лучших из лучших было нелегко, тем более что лучших было много.

- Мы в жюри бываем часто, – говорит Александр Ганичев. - И мы получаем огромнейшее удовольствие от тех, кто выходит на сцену. Они нам передают такую энергетику! Это большое счастье – смотреть и слушать их.

Обладателем Гран-при всего фестиваля стал образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль гусляров "Перезвон"» (руководитель – Ольга Данилова, аккомпаниатор-концертмейстер – Виталий Веселов).

Среди победителей фестиваля-конкурса немало и других гатчинских исполнителей. Гран-при в разных номинациях завоевали хор русской песни «Гатчанка» (Гатчинский дом культуры), ансамбль «Морошка» (Гатчинский дом культуры), Анастасия Живайкина (пос. Рейзино).

Среди лауреатов I степени в разных номинациях – гармонист из Рейзино Александр Волошанюк, народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни» (Гатчинское отделение Всероссийского общества слепых).

Лауреаты II степени — Михаил Зинин (ансамбль «Коляды», Гатчинский дом культуры), Мария и Петр Шалашовы (Гатчинский дом культуры), ансамбль русской песни «Хорошее настроение» (Рейзинский сельский клуб), фольклорный ансамбль «Коляды».

Дипломы лауреатов III степени – у Семена Вахрушева и Михаила Иванова из поселка Тайцы, Людмилы Романчишиной (Рейзинский сельский клуб), семейного дуэта «Малиновка» (Гатчина).

Приз зрительских симпатий достался заслуженному работнику культуры Татарстана, гармонистке Валентине Клюшиной.

Звёзды гала-концерта

После подведения итогов фестиваля в Гатчинском доме культуры состоялся грандиозный гала-концерт. Праздничное настроение охватывало гостей концерта уже на ступенях Дома культуры, где со своей гармонью их встречал народный гармонист России Алексей Мазуров.

Участие в гала-концерте приняли лучшие гармонисты и исполнители России – члены жюри фестиваля. Концерт продолжился яркими выступлениями победителей конкурса – солистов-инструменталистов, частушечников, вокальных и инструментальных ансамблей.

Почетным гостем гала-концерта стала депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко. Она искренне поблагодарила участников фестиваля за этот прекрасный праздник.

- Что такое гармонь для нас? Я с детства не представляла своей жизни без гармошки, – призналась Татьяна Викторовна.

- Многие из тех, кто сидит сейчас в зале, наверняка плясали когда-то под гармошку и пели частушки. Один раз я на спор пела частушки полтора часа и ни разу не повторилась. Гармонь – это выражение нашей души. Это и любовь, и волнение, и грусть, и печаль – всё выражает этот инструмент в руках гармониста, когда он чувствует его душой... Сегодня, увидев на сцене гармонистов от мала до велика, я поняла, что гармошка будет звучать в России всегда!

Решением совета центра «Русская гармонь» (Москва), куда входят только самые сильные гармонисты России, директору фестиваля, баянисту, лауреату всероссийских и международных конкурсов, директору Гатчинского городского дома культуры Сергею Александровичу Фиксу было присвоено звание Заслуженного гармониста России (с вручением удостоверения и медали). Также звание Заслуженного гармониста России присвоено Лии Брагиной.

Под занавес фестиваля все его победители вышли на сцену под бурные аплодисменты зрителей. В память о Великой Победе в исполнении Светланы Калачёвой и гатчинского ансамбля «Морошка» прозвучала песня «Мы – русские» на слова А. Ганичева и музыку С. Войтенко, впервые исполненная 9 мая. Припев подхватывали все, кто был в концертном зале Дома культуры.

Как пообещал Александр Ганичев, фестиваль «Русская гармонь» вернется в Гатчину ровно через год и будет проходить у нас с 15 по 17 мая.

Юлия Лысанюк