Объявлены победители Кубка Городов воинской славы

Юные спортсмены в возрасте 12–16 лет, представляющие города воинской славы нашей страны, поборолись за победу в семи видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, шашки и шахматы.

Соревнования проходили два дня в Гатчине на разных спортивных площадках - на стадионе «Спартак», в Гатчинском дворце, спорткомплексе «Верево», Гатчинской школе №2 и Центре развития физической культуры и спорта «Волна».

На стадионе «Спартак», где сегодня состязались легкоатлеты, медали и памятные знаки получили самые быстрые, сильные и выносливые. В командном зачете победу одержала команда города Белгорода, на втором месте – команда Гатчины, на третьем – Ломоносова.

Абсолютно всем участникам соревнований были вручены памятные подарки, а организаторам и волонтерам объявлена большая благодарность.

Подробности о том, как Гатчина встречала гостей, как шла спортивная борьба и результаты во всех видах соревнований - вы узнаете в одном из ближайших номеров газеты «Гатчинская правда».