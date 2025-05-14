Торжественное мероприятие приурочено ко дню памяти Абрама Ганнибала, который мы отмечаем ежегодно 14 мая. Этот день был выбран неслучайно: это одна из немногих доподлинно известных дат, связанных с личностью талантливого российского инженера-фортификатора, генерал-аншефа А.П. Ганнибала. Напомним, Абрам Петрович Ганнибал поселился в Суйде в 1762 году. Он умер 14 мая 1781 года и был похоронен на старинном Суйдинском кладбище.

Участие в мероприятии приняли школьники Кобринского поселения, представители местной администрации, работники культурных учреждений Гатчинского округа. По уже сложившейся традиции гостями дня памяти А.П. Ганнибала стали курсанты Военной академии Министерства обороны Российской Федерации.

Участники встречи возложили цветы к подножию стелы, установленной на месте предполагаемого захоронения Абрама Петровича. Литию в память о Ганнибале совершил настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенское, протоиерей Сергий Оржаховский.

Памятные мероприятия продолжились в Суйдинском Доме культуры неподалеку от музея-усадьбы «Суйда».