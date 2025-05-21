В Ленобласти — новая Площадь Победы

«Площадь стала пятым этапом комплексного благоустройства вдоль реки Хейная. Поздравляю жителей с новым общественным пространством! Работы на Площади Победы провели быстро и качественно: начали в апреле - завершили в мае.

Где жители активны, там и появляются новые парки, набережные, площади! Сейчас ленинградцы могут сделать выбор, что появится у них в городе. Проголосовать на портале можно до 12 июня», - подчеркнул на открытии председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Егор Мищеряков.

Всего в Ленинградской области в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» предстоит благоустроить 101 территорию — осталось сделать 100.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области