Пять медалей в пауэрлифтинге

Гатчинские спортсмены завоевали 5 медалей – четыре золотых и одну бронзовую.

Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Елизавета Рыжий (до 72 кг), Ольга Касьянова (до 57 кг), Леонид Шестоперов (до 105 кг) и Даниил Мазунин (до 93 кг). Бронзу нашей команде принес Никита Ляпищев (до 74 кг).

Также вклад в общекомандный результат внесли Вадим Первов, Артем Моисеенко, Андрей Комаров, Керем Озкул.

Отдельно хочется отметить самых юных участников сборной Анастасию Морозову, Максима Чередника и Василия Пронина, для которых эти соревнования стали дебютными.

По итогам соревнований сборная команда Гатчинского района стала второй в командном зачёте, уступив лишь спортсменам из Тихвина.

Поздравляем наших спортсменов и их тренера К.О. Муравьеву.