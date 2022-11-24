Пять медалей в пауэрлифтинге
В Тихвине 19 ноября сборная Гатчинского района по пауэрлифтингу, составленная из спортсменов спортивной школы олимпийского резерва «Ника», приняла участие в Межмунципальных соревнованиях среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.
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Гатчинские спортсмены завоевали 5 медалей – четыре золотых и одну бронзовую.
Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Елизавета Рыжий (до 72 кг), Ольга Касьянова (до 57 кг), Леонид Шестоперов (до 105 кг) и Даниил Мазунин (до 93 кг). Бронзу нашей команде принес Никита Ляпищев (до 74 кг).
Также вклад в общекомандный результат внесли Вадим Первов, Артем Моисеенко, Андрей Комаров, Керем Озкул.
Отдельно хочется отметить самых юных участников сборной Анастасию Морозову, Максима Чередника и Василия Пронина, для которых эти соревнования стали дебютными.
По итогам соревнований сборная команда Гатчинского района стала второй в командном зачёте, уступив лишь спортсменам из Тихвина.
Поздравляем наших спортсменов и их тренера К.О. Муравьеву.
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