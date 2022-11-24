«Разные грани» Елены Куракиной

Елена Куракина - участник персональных и коллективных выставок, проходивших в разных городах России и за границей. Её картины хранятся не только в частных коллекциях, но и в международных фондах и музеях.

Художница частый гость в Гатчине. Ее выставки уже не раз проходили в галереях городских библиотек и музеев. Но ее новую персональную выставку «Разные грани» можно по праву назвать особенной — на ней собрано рекордное количество работ художницы, раскрывающих ее как мастера с самых разных сторон. На выставке представлены разноформатные картины, выполненные в различных техниках и стилях, с непохожими сюжетами.

Акварель, графика, акрил... Причем в работе с акрилом Елена Куракина использует смешанные техники, добавляя текстурную пасту для придания картине большего объёма. И ее работы выглядят действительно очень объёмно, впечатляя глубиной изображения и, одновременно, необыкновенной тонкостью и внутренним светом.

В музее города Гатчины 13 ноября состоялась творческая встреча с Еленой Куракиной. Многие ее работы связаны с путешествиями. Путешествуя по России и ряду других стран, художница совмещает это с пленэрными зарисовками, выставочной деятельностью и проведением мастер-классов.

На выставке много работ, посвященных поездкам по Карелии и Ленинградской области. Елена рассказала, как создавались эти картины. За каждой из них — целая удивительная история в стиле роуд-муви, только запечатленная в красках.

Есть на выставке и петербургский уголок, центральное место в котором занимает картина «Парковый павильон Аничкова дворца», написанная в 2020 году в рамках проекта «200 портретов Невского». Эта работа стала лидером по количеству зрительских предпочтений на арт-выставке «Понаехали!»

Особое место на выставке занимают картины с видами Гатчины, Гатчинского района, Дворцового парка. По словам Елены Куракиной, Гатчина — одно из мест, которые ей особенно близки. Здесь жили ее близкие родственники, в том числе бабушка и дедушка. В течение долгих лет бабушка Елены, Надежда Николаевна Посохова, была учителем начальных классов в школе. Дедушка, Иван Пантелеевич Посохов, - ветеран Великой Отечественной войны. Неудивительно, что одна из экспозиций на выставке в музее города Гатчины посвящена нашему городу.

Среди работ, представленных на выставке, есть замечательные портреты животных. Героя одной из этих картин знает каждый гатчинец — это лебедь Гоша, обитающий в Дворцовом парке. Эту картину Елена Куракина написала в 2021 году, к фестивалю «ЗооАрт», который проходил в Петербурге. «Планида» - еще одна замечательная работа, написанная для этого фестиваля. На ней запечатлена белая лошадь, у которой тоже есть своя личная, непростая история.

Творческий вечер Елены Куракиной продолжался более двух часов — желающих полюбоваться ее талантливыми работами и послушать яркие рассказы о путешествиях было много. А пока гости созерцали «разные грани» творчества художницы, для них играл на рояле еще один замечательный живописец гатчинской земли — Иван Радюкевич.

С творчеством Елены Куракиной можно познакомиться поближе в ее группе ВКонтакте «Елена Куракина. Живопись, графика, акварель» (https://vk.com/lenartist).

Выставка Елены Куракиной «Разные грани» продлится в музее города Гатчины до 1 декабря.

Юлия Лысанюк