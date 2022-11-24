Мероприятие началось с возложения цветов к стеле «Город воинской славы». В церемонии приняли участие председатель региональной Общественной палаты Юрий Трусов, депутат областного парламента Александр Русских, председатель совета ветеранов Ленинградской области, член Регионального политического совета партии «Единая Россия» Юрий Олейник, глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и заместитель главы Гатчинской администрации по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова.

Ветеранов чествовали в большом зале Дома культуры. Было много теплых поздравлений, искренних пожеланий. Председателей советов ветеранов Выборгского, Приозерского, Подпорожского, Кировского районов и Соснового Бора наградили почетными грамотами губернатора и ценными подарками.

Депутат парламента 47 региона Марина Левченко вручила председателям районных советов ветеранов благодарственные письма и почетные дипломы Законодательного собрания Ленинградской области. По видеосвязи ветеранскую организацию поздравил сенатор РФ, заместитель Генерального секретаря партии «Единая Россия» Сергей Перминов.

С приветственным словом к ветеранам обратилась глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Поздравляя ветеранские организации с 35-летием, она пожелала всем доброго здоровья, благополучия, любви и понимания со стороны близких. Людмила Николаевна отметила особую роль наших ветеранов в нынешнее непростое время:

- Сегодня, когда наши ребята вновь отправляются на защиту российских рубежей и мира от нацизма, им особенно важно ваше напутствие, ваши слова поддержки – за их мужественный шаг. Низкий вам поклон за ваш трудовой и ратный подвиг.

Обращаясь к виновникам торжества, Виталий Андреевич Филоненко в своем поздравительном слове очень емко выразил значимость ветеранских организаций в день сегодняшний, перефразировав крылатое ленинское высказывание: «Ветераны – ум, честь и совесть нашей эпохи».

В этот праздничный день звучали старые песни о главном. В концертной программе принял участие вокальный ансамбль «Огни города», выступали хоровые коллективы Ленинградской области и солист Мариинского театра Алексей Мягков.