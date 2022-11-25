Александр Дрозденко: «Ваши сердца ― там, вместе с вашими сыновьями»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочего визита в Ленинградскую областную клиническую больницу встретился с двумя сотрудницами учреждения, чьи сыновья служат в зоне СВО. Они попросили главу региона передать посылки своим парням.
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Матери защитников являются сотрудницами Перинатального центра в Гатчине. Александр Дрозденко поручил своему специальному представителю в зоне СВО Сергею Мачинскому, участвовавшему во встрече, найти ребят и передать им посылки, а потом мамам ― весточку от сыновей. Накануне Дня матери глава региона также поздравил мам с праздником.
«Сегодня ваши сердца ― там, вместе с вашими сыновьями. Мы все хотим, чтобы побыстрее был мир, чтобы наши ребята поскорее вернулись домой. В День матери я хочу пожелать вам, чтобы это скорее случилось», ― сказал губернатор.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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