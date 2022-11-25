В Елизаветино проверили ремонт железнодорожного переезда

Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов и начальник Октябрьской дирекции инфраструктуры ОЖД Сергей Осташко подвели предварительные итоги второго года совместной работы. Всего за год обновили 40 переездов. Больше всего в Гатчинском районе — 9, в Киришском - 5, в Сланцевском и Всеволожском - по 4.

Железнодорожный переезд в Елизаветино - один из самых больших в Ленинградской области, ежедневно через него проезжают сотни автомобилистов. Точка важная: ветка на Усть-Лугу пересекает Гатчинское шоссе на Волосово. Резиновый корд между рельсами железнодорожники обещают заменить в следующем году. А асфальт на подходах уже без колеи.

Взаимодействие ОЖД и дорожного комитета по обновлению переездов, расположенных на региональной сети трасс Ленобласти, продолжится в следующем году. Сейчас ведется формирование адресной программы. Дорожный комитет также поднял вопрос бесхозных рельс, которые сегодня ведут в никуда - «лежат мёртвым грузом в асфальте и печально ржавеют».