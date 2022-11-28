Юные дарования Гатчинского района

В этом году стипендии Комитета по культуре и туризму Ленинградской области удостоен 31 учащийся из 19 детских школ искусств Ленинградской области и Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

От Гатчинского муниципального района стипендиатами стали ученицы Детской художественной школы г. Гатчины Мария Иванова и Анна Юхманова – воспитанницы Марины Альбертовны Фазановой, а также ученицы Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова Полина Пушкарь и Елена Югова – воспитанницы Натальи Владимировны Тимофеевой.

Поздравляем наших стипендиатов и их педагогов!