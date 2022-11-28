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Жительница Гатчины завоевала титул «Мисс Ленинградская область 2022».

Жительница Гатчины Вера Григорьева стала победительницей ежегодного конкурса «Мисс Ленинградская область 2022».

Рубрики:  Общество

Вчера в Санкт-Петербурге состоялся финал конкурса «Мисс Санкт-Петербург - Мисс Ленинградская область» и прошла инаугурация победительниц. Почетного звания «Мисс Ленинградская область» в этом году удостоена 26-летняя Вера Григорьева.

Вера родилась и живет в Гатчине, работает инженером в дорожно-строительной компании, заочно учится на втором курсе Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета по направлению «Ландшафтная архитектура». Вера имеет первый разряд по спортивной стрельбе, активно занимается спортом.