Жительница Гатчины завоевала титул «Мисс Ленинградская область 2022».
Жительница Гатчины Вера Григорьева стала победительницей ежегодного конкурса «Мисс Ленинградская область 2022».
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Вчера в Санкт-Петербурге состоялся финал конкурса «Мисс Санкт-Петербург - Мисс Ленинградская область» и прошла инаугурация победительниц. Почетного звания «Мисс Ленинградская область» в этом году удостоена 26-летняя Вера Григорьева.
Вера родилась и живет в Гатчине, работает инженером в дорожно-строительной компании, заочно учится на втором курсе Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета по направлению «Ландшафтная архитектура». Вера имеет первый разряд по спортивной стрельбе, активно занимается спортом.
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