Александр Дрозденко — молодым педагогам: «Спасибо, что помогаете совершенствовать образование»

«Спасибо, что не только занимаетесь самосовершенствованием, но и помогаете другим развиваться. Это позитивно сказывается на всей сфере образования. То, что наши учителя показывают профессиональное мастерство на федеральных конкурсах, говорит о том, что в Ленинградской области сильная система образования. И интересная — раз к нам приходят молодые и активные педагоги», — подчеркнул глава региона.

Как добавила председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва, в Ленинградской области работает порядка 24 тысячи педагогов, из них 25% — это молодые учителя до 35 лет.

Глава региона также предложил учителям высказать предложения по проведению Года Команды Знаний-2023 в Ленинградской области. Прозвучали инициативы о необходимости усилить психологическую работу в школах, организовать педагогические выезды во всех районах области, обмен опытом учителей из отдаленных районов, провести форум классных руководителей.

Губернатор поддержал ряд идей, а также рассказал, что было сделано после предыдущей встречи с Ассоциацией: «Первое — это увеличение премий победителям региональных конкурсов профессионального педагогического мастерства, второе — проведение осенней школы для молодых педагогов с целью обмена опытом и изучения лучших практик. Организация стажировок для педагогов Ленобласти в органах местного самоуправления — сделано, проведение регионального конкурса лучших практик наставничества — работает».