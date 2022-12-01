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Ленинградцы осваивают «Цифровые профессии»

До 5 декабря жители Ленинградской области могут на Госуслугах подать заявку на участие в проекте «Цифровые профессии», с помощью которой можно получить ИТ-специальность со скидкой от 50% до 100%.

Рубрики:  Образование

За 9 месяцев этого года заявки на участие в проекте подали более 3 тысяч жителей Ленинградской области, из них 1,5 тысячи — одобрены. В числе самых популярных курсов — Python-разработчик, инженер по тестированию, интернет-маркетолог, аналитик данных, основы тестирования ПО.

Скидку от государства могут получить безработные, инвалиды, родители детей до трёх лет, граждане с зарплатой ниже средней по региону, студенты и сотрудники бюджетных организаций. Обязательно иметь среднее профессиональное или высшее образование, или быть студентом.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».