Электронный социальный паспорт: в шаге до старта

Как сообщила председатель комитета Анастасия Толмачева на аппаратном совещании в правительстве региона, уже сейчас жителям на портале госуслуг доступен новый раздел – Электронный соцпаспорт. С его помощью жители могут получить электронные сертификаты на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение сложной ортопедической обувью и предоставление инвалидам в собственность средств реабилитации.

«Сервис инновационный, и мы обязательно рассмотрим возможности его расширения в других сферах. Суть заключается в том, что заявитель может получить услуги без повторного посещения госучреждений. Также упрощена работа с поставщиками товаров и услуг, – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – В целом, отрасль соцзащиты движется в верном направлении. Без развития цифровых технологий переработать тот массив информации, каким оперирует комитет по социальной защите, невозможно».

Сервис уже доступен в Ленинградской области, ведется его тестирование. С нового года он будет запущен в полной мере. При этом Перечень услуг, доступных для оформления, будет поэтапно расширяться.

Кроме того, в цифровой профиль жителя будут поступать уведомления о проактивно назначенных выплатах в случае приобретения определенного статуса – например, ветеран труда, труженик тыла и др. При этом необходимости подачи жителем региона отдельного заявления и пакета документов в целях получения выплат не будет.

Дополнительно новый сервис в цифровом профиле на портале госуслуг предложит заполнить анкету для анализа, и жителям 47-го региона (сейчас это семьи с детьми) будет предложена линейка отдельных мер по принципу социального казначейства - проактивно и комплексно.