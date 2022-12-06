«Волонтёрский десант» объединяется

В преддверии Международного Дня волонтеров, который отмечается 5 декабря, в Гатчинском киноконцертном зале «Победа» прошел районный слет волонтеров. В этот раз слет собрал младшее звено волонтерского корпуса Гатчинского района – ребят от 14 до 20 лет. Молодые активисты-общественники, занимающиеся волонтерской деятельностью в самых разных направлениях, получили новые знания и огромный заряд позитивной энергии.

На открытии слета с дружескими напутствиями выступил заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук.

Организаторами «Волонтерского десанта» стали Гатчинский Дворец молодежи и комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики Гатчинского района.

Опытная команда Дворца молодежи подготовила насыщенную тематическую программу слета. Так как в Гатчину приехали волонтеры практически со всех поселений района, первым делом их объединили через игру-знакомство. Для сплочения волонтеров была проведена игра по станциям, где ребята смогли познакомиться друг с другом и узнать много нового и интересного. Пройдя по очереди восемь станций, они в итоге обменялись пожеланиями и предложениями, кто чем может помочь и кому какая нужна помощь.

В деловой части слета состоялось обсуждение календарного плана волонтера. На образовательных площадках говорили о профессиональных компетенциях и эмоциональном выгорании волонтера. Ребятам была предоставлена возможность повысить свои навыки в самопрезентации, поучаствовать в арт-терапии и узнать, как создать идеальный проект.

Волонтерам рассказали про историю добровольчества в России, а также про интернет- ресурсы, которые помогают в создании идеального портфолио для дальнейшего поступления в вузы или трудоустройства. Так, руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области Прасковья Васильева проинформировала о новых возможностях и полезной информации, которую раскрывает перед волонтерами сайт «Добро.ру».

В социальных сетях сразу появилась масса положительных отзывов, постов и роликов от участников слета – «было очень увлекательно, информативно и позитивно». По итогам «Волонтерского десанта» авторы лучших информационных материалов, размещенных в Интернете, были награждены специальными призами.

- Слет «Волонтерского десанта» Гатчинского района - это для ребят и развитие, и отдых, - подвела итог заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ирина Полуэктова. - Ждем наших волонтеров на новых мероприятиях в 2023 году!

Татьяна Можаева