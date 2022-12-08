Умные счётчики и кешбэк за оплату электроэнергии

– В Гатчинском районе проводится кампания по замене приборов учёта электроэнергии. Кому и на каких условиях устанавливают умные счётчики?

– Обязанность по установке, замене и обслуживанию электросчётчиков лежит теперь на энергетиках, а не на жителях: в многоквартирных домах за счётчики отвечают гарантирующие поставщики электроэнергии, а в частном секторе – сетевые компании. Это указано в 37 статье Федерального закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Бесплатной замене подлежат приборы учёта, вышедшие из строя, отслужившие срок или требующие поверки. Также мы бесплатно устанавливаем умные счётчики как на многоквартирный жилой дом в целом, так и на отдельные квартиры, если они ранее отсутствовали.

– То есть установка полностью бесплатна для абонента?

– Всё верно, вся эта работа для потребителя бесплатна – оплата нового счётчика электроэнергии и его установки не предусмотрена.

– А как абоненту узнать, что его адрес включен в программу?

– При поступлении информации о выходе из строя или истечении межповерочного интервала прибора учёта мы добавляем адрес в график работ, ознакомиться с которым можно на сайте ПСК pesc.ru в разделе «Собственникам и арендаторам жилых помещений» (Бытовым потребителям) > Онлайн-сервисы > График замены счётчиков». Если в графике не удаётся найти свой адрес, можно также на сайте подать заявку через наш онлайн-сервис «Бесплатная замена счётчика электроэнергии».

– Сколько счётчиков в рамках этой кампании уже заменено в Гатчинском районе?

– На сегодня установлено 2070 приборов учёта, которые в перспективе смогут передавать показания автоматически – сейчас проводим работы по настройке и подключению счётчиков к системе сбора и передачи данных, после завершения пуско-наладки оборудования отдельно уведомим потребителей. Так что пока, до получения соответствующего уведомления, абонентам нужно продолжать самостоятельно передавать показания.

– Можно чуть подробнее о счетчиках, которые вы устанавливаете?

– Мы устанавливаем двухтарифные (день/ночь) приборы учёта. В принципе, даже если абонент привык к индукционному однотарифному счётчику с вращающимся диском, ничего сложного нет: для переключения между режимами отображения информации нужно несколько раз нажать кнопку, которая может располагаться справа или снизу от дисплея (в зависимости от модели), чтобы переключиться на режим Т1 (показания за дневной период, кВт·ч) и Т2 (за ночной) – переписать данные с табло и затем ввести их соответственно в поле «День» и поле «Ночь» в личном кабинете ikus.pesc.ru или в мобильном приложении «ПСК/ПЭС». Кроме того, можно продиктовать их по круглосуточному телефону 8-812-678-96-66, работающему в режиме автоответчика.

– Помимо передачи показаний у абонентов есть ещё одна обязанность – оплата электроэнергии. Как в нашем районе обстоят дела с платёжной дисциплиной?

– В Гатчинском районе задолженность за электроэнергию достигла 121,6 млн рублей – сумма существенная. Среди населённых пунктов «лидируют» по неплатежам Тойворово, Новый Учхоз, Елизаветино, Батово, Сяськелево, Суйда.

– Какие меры вы принимаете?

– Конечно, с абонентами-должниками мы ведём работу: для начала просто напоминаем о задолженности и необходимости внести платёж – на электронную почту, в личный кабинет, по СМС, телефонным звонком. При отсутствии реакции направляем следующее уведомление – уже об ограничении режима подачи электроэнергии. Такое уведомление может быть направлено через личный кабинет, по СМС, письмом или вручено нарочно. Отключение, безусловно, – крайняя мера.

– И что делать должнику, чтобы с ней не столкнуться?

– Ответ, возможно, очевидный – погасить долги как можно скорее, а в будущем вовремя оплачивать потреблённую электроэнергию, чтобы в принципе не допускать такой ситуации. Дело в том, что по закону в случае неоплаты по истечении 30 дней с момента получения уведомления у гарантирующего поставщика возникает право на введение ограничения режима потребления электроэнергии, также возможно взыскание задолженности в судебном порядке. Это совсем не те дела, которым абонентам хочется посвятить канун новогодних праздников и зимние каникулы.

К тому же важно помнить, что от своевременной оплаты коммунальных услуг, в частности электрической энергии, зависит комфорт в доме каждого потребителя: стабильная работа электросетевого комплекса напрямую взаимосвязана с собираемостью платежей, так как эти средства идут на проведение профилактических и ремонтных работ на энергообъектах, своевременную закупку материалов и оборудования. Согласно традиции, будет правильно завершить к новогодним праздникам необходимые дела, в том числе – оплатить электроэнергию.

– А есть ли возможность как-то сэкономить на оплате ресурса ответственному плательщику?

– Во-первых, каждый месяц с 23 по 25 число необходимо передавать показания прибора учёта, чтобы получать расчёт, исходя из реального энергопотребления, а не по среднему значению или нормативу, утверждённому в Ленинградской области – минимум 139 кВт/ч в месяц в квартире и 745 кВт/ч в месяц на домовладение ИЖС. Причём делать это желательно, даже если вы на какое-то время уехали, отключив все электроприборы. Если энергопотребление отсутствует, просто дублируйте последние снятые показания, тогда начисления будут нулевыми.

Во-вторых, можно оплачивать электроэнергию без комиссии – в личном кабинете или приложении «ПСК/ПЭС». Также с каждого платежа за коммунальные услуги возвратится кешбэк 1%, если пользоваться в этих сервисах картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. А по Единой карте петербуржца (её могут оформить и жители Гатчинского района) кешбэк составит 4%, но не более 300 рублей в месяц.

Наконец, сэкономить время поможет подписка на электронный счёт – он приходит сразу в компьютер или смартфон, не нужно проверять почтовые ящики.

Беседовал Андрей Соколов