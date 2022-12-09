Герои Гатчины

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Историю праздник ведёт с XVIII века: в декабре в 1769 году учрежден орден Святого Георгия Победоносца - высшая воинская награда Российской империи. Сегодня День Героя Отечества - это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Алексей Николаевич Русанов

Алексей Николаевич родился 6 апреля 1963 года в Гатчине. Окончил среднюю школу №4. В музее Гатчинской школы №4 есть раздел, посвященный выпускнику-герою.

В школьные годы в свободное время Алексей Николаевич занимался спортом и авиамоделизмом — строил модели планеров и самолетов, участвовал в различных соревнованиях. Занятия в клубе пилотов и изучение богатой авиационной истории Гатчины породили у юноши желание стать военным летчиком.

В выпускном классе Алексей Николаевич подал заявление в летное училище, но не прошел военно-медицинскую комиссию. Тогда он успешно сдал экзамены и поступил в Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского на факультет ядерных установок. Окончив, служил на инженерных должностях, затем командиром трюмной группы дивизиона движения электромеханической боевой части атомного подводного крейсера стратегического назначения Тихоокеанского флота.

С 1990 года он — слушатель, затем специалист и старший специалист отдела специалистов войсковой части в городе Петергофе. В 1997 году Алексей Николаевич был отмечен орденом Мужества, через два года стал капитаном первого ранга. Участвовал в государственных испытаниях новой боевой техники. Внес большой вклад в совершенствование обслуживание механизмов электромеханической части и способов эксплуатации систем и энергетических установок атомных подводных лодок. Алексею Николаевичу было 45 лет, когда Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2008 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания командования, связанного с риском для жизни, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

Вячеслав Владимирович Сивко

Вячеслав Владимирович родился 19 марта 1954 года в Гатчине. Окончил среднюю школу № 9.

В 1971 году поступил Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознаменное училище.

С 1975 года командовал парашютно-десантным взводом, был заместителем командира и командиром парашютно-десантной роты в 234-м гвардейском парашютно-десантном полку (Псков).

С декабря 1981 по декабрь 1983 года воевал в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск в должности командира парашютно-десантной роты 317-го гвардейского парашютно-десантного полка.

С 1983 по 1984 годы — начальник штаба батальона в 104-м гвардейском парашютно-десантном полку (Псковская область).

В 1987 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе

С 1987 года — командир батальона в 331-м гвардейском парашютно-десантном полку (г.Кострома). С 1988 года — начальник штаба — заместитель командира 51-го гвардейского парашютно-десантного полка (Тула).

Трижды выполнял задания по ликвидации межнациональных конфликтов на территории Азербайджанской ССР (ноябрь-декабрь 1988, апрель-август 1989, январь-март 1990 годов).

С 1992 года — командир 237-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псков).

С декабря 1994 по январь 1995 года — в боях первой чеченской войны. Во главе полка ВДВ участвовал в штурме Грозного. 1 января 1995 года провел операцию по захвату и удержанию здания железнодорожного вокзала. Десантники вели тяжелый непрерывный бой четверо суток, отбивая постоянные атаки дудаевцев, и вынудили их отступать. В один из критических моментов боев во главе усиленной разведгруппы проник во фланг атакующих боевиков и кинжальным огнем обратил их в бегство, нанеся при этом значительные потери.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания указом Президента Российской Федерации № 535 от 29 мая 1995 года гвардии полковнику Сивко Вячеславу Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Продолжил службу в рядах Российской Армии. В мае-июне 1995 года выполнил свою вторую командировку на войну в Чеченскую республику. С 1995 года — старший офицер оперативного отдела штаба Воздушно-десантных войск. С 1997 года полковник В.В. Сивко — в запасе.

Сейчас Вячеслав Владимирович Сивко живет и трудится в Москве. Является членом правления Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России и возглавляет региональный общественный фонд поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации имени Е.Н. Кочешкова, вице-президент и член правления Российской Ассоциации Героев.

В 2016 году Вячеславу Владимировичу Сивко присвоено звание Почетный гражданин города Гатчины.