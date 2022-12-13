Когда проезд на маршрутке можно будет оплатить по карте?

За проезд из Гатчины в Санкт-Петербург и, соответственно, в обратном направлении теперь придется заплатить 105 рублей. Если учесть, что оплата на этих маршрутах по старинке возможна только наличными водителю, то неудобств повышение тарифа добавило. Пассажирам надо искать мелочь (а ее даже в банкомате не сыщешь), водителям – сдачу.

Гатчинцы все настойчивее интересуются, когда настанут те времена, когда проезд в автобусе можно будет оплатить по карте?

Этот вопрос сегодня мы адресовали губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко на итоговой пресс-конференции.

- Хороший вопрос и абсолютно правильный, - сразу отметил глава региона. - В той транспортной реформе, которую я анонсировал и которая вступит в силу с 2024 года – это будет одно из обязательных требований к перевозчику. Но уже сегодня часть перевозчиков перешла на бесконтактную форму оплаты. Более того, в наших соглашениях написано о том, что перевозчик обязан предоставить альтернативные формы оплаты проезда – оплату не только наличными, но и по проездным картам, и по банковским картам. Не все перевозчики на это идут, мы их, честно скажу, заставляем это делать, применяя различные способы воздействия. Поэтому обращу внимание на этот факт по гатчинским маршруткам, и, конечно же, будем обязывать и заставлять, чтобы была бесконтактная форма оплаты. Думаю, что она у вас в ближайшее время появится.

Гатчинские журналисты обратили внимание на еще одну проблему в транспортном обслуживании – на несоблюдение перевозчиком расписания по маршруту № 529 Гатчина – Павловск. Этот вопрос также взят на контроль.

Также губернатор отметил, что он старается ввести бесконтактную форму оплаты в школах.

- Родители делают карточки детям с какой-то минимальной суммой, а дети не могут купить в школьном буфете пирожок или сок, потому что нет возможности оплатить картой. Это неправильно. Современная форма оплаты по карте должна быть доступна везде.