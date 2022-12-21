«Рождественские чтения»-2022: проблема выбора в наш трудный век

Рождественские образовательные чтения Гатчинской епархии являются региональным этапом Международных Рождественских образовательных чтений Русской Православной церкви. Участие в гатчинском форуме приняли представители духовенства и общественности, специалисты администрации и сферы образования Гатчинского района. Форум проходил на двух площадках — в Центре творчества юных и в духовно-просветительском центре при Покровском соборе Гатчины.

По традиции, Рождественские чтения открыл епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

«В этот раз тема Рождественских чтений звучит особенно актуально, - отметил он. - Проблема выбора постоянно возникает перед человеком с древнейших времен. В нашей традиции путь, обусловленный верными нравственными ориентирами — это, как правило, путь к храму... Не может встать на путь зла человек, осознанно живущий по заповедям Божьим и причащающийся святых Христовых тайн. Призываю вас чаще прислушиваться к своей духовной интуиции».

Программа форума была, как всегда, очень насыщенной. На Пленарном заседании выступали с докладами священнослужители, педагоги, деятели науки и культуры из Гатчины, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Приветствуя собравшихся, руководитель отдела катехизации и религиозного образования Гатчинской епархии, протоиерей Виталий Грищук напомнил, что идеальной основой для воспитания человека и гражданина является православное учение о ценностях, которые тесно связаны с факторами религиозного, социального, культурного характера, а также с индивидуальными личностными характеристиками человека.

Участники форума высоко оценили яркое выступление доктора культурологии, доцента кафедры западно-европейской и русской культуры Института истории СПбГУ Ольги Сокуровой. Свой доклад Ольга Борисовна посвятила трудам известного русского философа Серебряного века Евгения Трубецкого.

Евгений Трубецкой был глубоко верующим человеком, живущим в катастрофическую эпоху гибели императорской России. Трагические события, происходящие в мире, породили в его душе не отчаяние, как у многих, а катарсическое, светоносное очищение. За год до своей кончины в 1920 году он написал свою итоговую книгу «Смысл жизни».

«Между Царствием Божиим и царствующим на земле злом не может быть никаких компромиссов, - писал Трубецкой. - Вот почему, по Евангелию, близость второго пришествия Христа предвещается катастрофическими событиями, в которых выражается глубочайшее внутреннее разделение мировых начал... Разные признаки близости конца не раз повторялись в веках... В предчувствии конца была своя правда. Мировые катастрофы повторяются в истории. При каждом повторении они становятся глубже и шире, распространяясь на все большую область земных поверхностей... Но, как бы часто не повторялись эти ужасы, безусловный смысл их всегда один и тот же — они всегда означают не только близость конца, но и действительное его приближение... Но близость конца не имеет человеческую меру. В ней проявляется надмирный смысл».

Трубецкой был убежден, что близость конца — это еще и близость цели. Он писал, что каждое посещающее нас огненное событие — это не только разрушение, но еще и благая цель. И эта цель состоит в спасении души и преображении мира. Путь к спасению — нередко путь катастрофический.

«Когда сгорает человеческое благополучие, гибнут относительные ценности, рушатся утопии — это всегда бывает признаком, что Царство Божие близко, при дверях, - писал философ. - Потому что при отрешении от относительного и утопического, человек сердцем приближается к вечному и безусловному... Благодаря крушению земных надежд происходит величайший сдвиг к жизни духовной. Человеческие помыслы, желания, надежды переносятся из одного плана существования в другой. И в этом сдвиге являются в мире величайшие творческие силы. Именно в катастрофические эпохи сердце человеческое дает миру лучшее, что в нем есть, а уму открываются те глубочайшие тайны, которые в будничные эпохи истории заслоняются от умственного взора обыденщиной».

На форуме были затронуты и актуальные социальные вопросы. С докладом «Служение и милосердие как ответ негативным вызовам современной действительности» выступил председатель отдела церковной благотворительности и социального служения Гатчинской епархии, иерей Алексий Дудин.

- На самом деле глобальные вызовы современности перед человеком стояли всегда, - отметил отец Алексий. - У нынешнего кризиса есть определенные предпосылки, и прежде всего, это предпосылки информационные. Наверное, такого количества информации никогда прежде не сваливалось на сознание человека. Как говорили святые отцы, страсть человека всегда имеет явственную природу. И страсть человека к получению бесконечного контента тоже имеет ясную природу. И поэтому одним из направлений деятельности церкви должно быть, чтобы мы, в заботе о душе человеческой, должны прежде всего учить воздерживаться от всего того, что нам дают в информационном поле. И вопросы зависимости, и вопросы кризисных и неблагополучных семей всегда возникают там, где человек забывает живое и здоровое общение с ближним и с Богом. Какие у нас есть средства, чтобы изменить это? Наша вера, наше общение с ближним происходят через дела. Дела милосердия способны оживить человеческую душу. И в современном мире, пожалуй, одно из самых главных направлений, которыми должны заниматься Церковь, наше государство — учить человека опытно, что помогая другому, он получит большую радость, нежели чем будет сидеть, уткнувшись в гаджеты».

С докладом о проблемах воспитания и современной школьной педагогики выступил директор Гатчинской гимназии им. Ушинского, заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, Александр Сергеев.

Александр Николаевич напомнил, что уходящий год в России был посвящен традиционной культуре и духовному наследию народов России.

- Тема очень важная, - подчеркнул он. - Духовное наследие наших народов богатейшее, но используется оно, к сожалению, в очень малой степени. У нас есть целые программы развития образования и школы на основе отечественных духовных ценностей. Они разные, но всех их объединяет одно: на первое место в этих программах ставятся вопросы воспитания. Если этого не будет, школы будут готовить хорошо образованных разрушителей России... Выдающийся педагог Василий Сухомлинский назвал свою книгу-завещание о воспитательной работе «Сердце отдаю детям». Приходится признать, что современная школа фактически отстранена от воздействия на сердце ребенка. Сейчас школе предлагаются документы и инструкции, которые просто тяжело читать, настолько они засорены ненужными словами. Коворкинги, нетворкинги, кластеры, мерчандайзинги... Появилась тенденция отказываться от кириллицы и писать слова в латинской графике; сейчас все должны работать над формированием софт-скилз. Еще одно новое модное слово — коллаборация. Так теперь называют то, что прежде называли сотрудничеством. Но знают ли те, кто любит его употреблять, что оно значит на самом деле? В русском языке есть однокоренное слово - коллаборационизм. Оно появилось после поражения Франции во Второй мировой войне и означало добровольное и умышленное сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству...

Также в рамках форума проходили образовательные беседы, молодежный диспут, секционное заседание, посвященное служению милосердия.

В этот день по давно уже сложившейся традиции были награждены победители епархиального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира». Талантливые ребята из разных уголков Ленинградской области получили дипломы и памятные подарки. Рисунки детей оценивали профессиональные художники и иконописцы. Лучшие работы детей из ленинградской области отправятся на заключительный этап международного конкурса, который пройдёт в Москве.

Напомним, региональные Рождественские чтения Гатчинской епархии проходили при поддержке администрации Гатчинского района и комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Юлия Лысанюк