Хоккейная коробка открыта!
В Гатчине на Хохловом поле сегодня открылась хоккейная коробка.
Рубрики: Спорт
Хоккейной коробке у Центра развития физической культуры и спорта «Волна» (бывший бассейн ПИЯФ) подарили новую жизнь. С 26 декабря она открыта для посещения, и это лучший новогодний подарок для жителей микрорайона.
График работы хоккейной коробки:
- время для хоккея: понедельник-пятница с 14 до 17 часов, суббота-воскресенье – с 12 до 14 часов;
- время для свободного катания: понедельник-пятница с 10 до 14 и с 17 до 21 час., суббота-воскресенье – с 9 до 12 и с 14 до 22 часов.
Вход бесплатный.
Фото Владимира Павлова
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