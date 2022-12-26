Хоккейная коробка открыта!

Хоккейной коробке у Центра развития физической культуры и спорта «Волна» (бывший бассейн ПИЯФ) подарили новую жизнь. С 26 декабря она открыта для посещения, и это лучший новогодний подарок для жителей микрорайона.

График работы хоккейной коробки:

- время для хоккея: понедельник-пятница с 14 до 17 часов, суббота-воскресенье – с 12 до 14 часов;

- время для свободного катания: понедельник-пятница с 10 до 14 и с 17 до 21 час., суббота-воскресенье – с 9 до 12 и с 14 до 22 часов.

Вход бесплатный.

Фото Владимира Павлова