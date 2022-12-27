Команда 47 – команда неравнодушных

Встречу открыл губернатор региона Александр Дрозденко.

«Хочу поблагодарить всех вас и вместе с вами сказать спасибо десяткам тысяч ленинградцев, которые стали участниками Команды 47. Это тысячи участников, тысячи добрых дел, тысячи сообщений в интернете, тысячи желающих помочь, это мощная поддержка НКО и координация ресурсов и общественных инициатив.

Год Команды 47 завершается. Но Команда 47 не прекращает свою работу. Чтобы не останавливать развитие движения, 2023 год, как вы знаете, объявлен в Ленинградской области Годом Команды знаний. Не сомневаюсь, что у всех членов Команды 47 найдутся идеи и предложения, какими добрыми, позитивными делами наполнить наступающий год.

Минувший год нас сплотил. Я верю, что то добро, которое вы, как часть команды, дарите людям, жителям Ленинградской области, военнослужащим — это добро обязательно вернется к вам и в ваши семьи. Мира всем, здоровья и благополучия. Еще раз спасибо вам за активную работу», — поблагодарил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Команда 47 — это свыше 97 тысяч постов с хэштегом #Команда47 с более чем 73 млн просмотров в социальных сетях. Свыше 5,2 тысяч публикаций в СМИ с потенциальной аудиторией более 64,3 млн человек. По результатам социологического исследования свыше 55% опрошенных знают об общественном движении. Принимали и хотели бы принять участие в его мероприятиях более 45% опрошенных.

Благодарности губернатора удостоены:

- Гатчинский педагогический колледж имени К.Д. Ушинского и преподаватель Николай Немченко – организовали сбор гуманитарного груза и писем нашим солдатам.

- Наталья Федотова из Гатчины и Наталья Грачева из Тихвина – собрали группы волонтеров, которые делают маскировочные сетки.

- Артем Яшенков, член «Боевого братства», координатор сбора помощи мобилизованным в Бокситогорске.

- Татьяна Федотова, учитель русского языка из Луги, организатор фотопроекта, где дети военных пишут письма отцам.

- Александра Пилипчук, руководитель юнармейского отряда из Вознесенья, которая организовала земляков шить бескаркасные носилки для армии.

- Григорий Тепляшин, охотник из Бокситогорска – готовит посылки для солдат с консервами из лосятины.

- Наталья Шпакова из Тосно – организовала группу земляков, которые не только собирают помощь мобилизованным, но и поддерживают раненых бойцов в госпитале.

- Алексей Зайцев, лесничий из Луги – учит школьников любить и беречь природу родного края.

- Татьяна Догадина, журналист, волонтер – основатель в Подпорожье и Лодейном Поле центра сбора помощи мобилизованным.

Активисты Команды 47 приехали на встречу не с пустыми руками. Они привезли подарки, которые в преддверии Нового года хотят передать бойцам в зону СВО: сладости и конфеты, игрушки, теплые вещи, палатки, спальные мешки.