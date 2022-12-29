«Клуб активного долголетия» открылся в Гатчине

Отделение социального обслуживания в полустационарной форме находится в одном из зданий комплекса «Стационар сестринского ухода «Родные люди», расположенного в Гатчине на ул. Достоевского, 8.

Мы заглянули как раз перед обедом. Ароматный супчик, второе блюдо, компот - готовят здесь вкусно, по-домашнему.

Тем временем группа с азартом занималась театром. Этюды и другие творческие задания получались не у всех. Звучал хохот….

В отделении оборудованы уютный уголок для психолога, кабинеты для физиопроцедур, массажа, есть тренажеры, а рядом – кабинеты для творчества и рукоделия. Все украшено к новогодним праздникам – на елочках оригинальные игрушки, сделанные руками мастериц, которым посчастливилось оказаться в первом наборе.

Стоит сразу заметить, что полустационар «Родные люди» - это не санаторий и даже не профилакторий, здесь не проводится медицинская реабилитация. Но систематическое наблюдение за состоянием здоровья и его поддержка, а также активный досуг посетителям гарантированы.

Кто может посещать полустационар, и во сколько обойдется пребывание в нем?

Данной социальной услугой может воспользоваться любой совершеннолетний житель Ленинградской области, который имеет социальные пенсионные выплаты.

Дом сестринского ухода «Родные люди» входит в реестр поставщиков социальных услуг Ленобласти и осуществляет социальное обслуживание по государственной программе с полной или частичной оплатой стоимости услуг за счет областного бюджета в соответствии с утвержденным порядком.

Тот, кто относится к категории «дети войны» (родился в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года) и прописан более пяти лет в Ленобласти, обслуживается бесплатно. Все остальные платят в зависимости от совокупного дохода семьи. Например, если супруги-пенсионеры в качестве дохода имеют только пенсию, размер которой составляет у каждого 20 тысяч рублей, то сумма договора будет порядка 600-700 рублей в месяц.

Попасть в эту программу предоставления социальных услуг не сложно.

Алгоритм действий такой. Сначала желающим получить эту услугу необходимо обратиться в Гатчинский филиал комитета соцзащиты (ул. Чехова, 14, строение №2, кабинет №2) - взять справку установленного образца, а затем оформить медицинское заключение в поликлинике.

Затем человек берет медицинское заключение, паспорт, пенсионное удостоверение, СНИЛС и снова идет в комитет соцзащиты на ул. Чехова. Соцзащита принимает документы и в течение 10 рабочих дней выдает индивидуальную программу предоставления социальных услуг в полустационарной форме.

В отделении гражданам пожилого возраста предоставляются социальные, бытовые, культурно-досуговые услуги, организуется одноразовое питание и отдых, поддерживается здоровый образ жизни.

Программа выдается на год, но человек может воспользоваться этой программой и в течение полугода. Например, походить неделю или месяц, а потом месяц не ходить. Единственное пожелание лечащего врача: когда назначен курс массажа или физиопроцедуры, их не следует разбивать. Нужно обязательно пройти полный курс, иначе эффекта не будет.

Режим дня в полустационаре расписан на четыре часа.

Рабочий день начинается в 9.45. С 10.15 до 10.30 посетители проходят медосмотр. Опытная медсестра измеряет температуру, давление, смотрит сатурацию и все записывает в личную карточку для выявления отклонений в состоянии здоровья. По средам осмотр проводит лечащий врач: он дает рекомендации и делает назначения. Психолог проводит индивидуальные и коллективные занятия, оказывает социально-консультативную помощь и психологическую поддержку.

В 12 часов за дело берется культуролог – организует разнообразные мастер-классы по желанию посетителей полустационара. Нужно отметить, что досуг здесь организован каждый день, есть отличный баянист. К примеру, под Новый год решили объединиться в театральную студию «Серебряная муза» и готовиться к праздничному выступлению. Когда приходит культуролог, кого-то забирают на массаж, кого-то на лечебную физкультуру, кого-то на физиопроцедуры. С 13.15 до 13.45 - время обеда. А после него все начинают собираться домой.

Торжественное открытие полустационара «Родные люди» состоялось 8 декабря 2022 года. Через неделю сюда ходило уже девять человек. Сейчас заявление на эту программу подали еще 15 человек. Пока в полустационаре, в основном, молодые пенсионерки 1952 – 1964 года рождения. Есть и женщины постарше – 1937 и 1944 года рождения.

Популярность нового отделения социального обслуживания растет с каждым днем. Присоединяйтесь сами, помогайте оформить документы своим родителям, бабушкам и дедушкам!

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