Полицейский Дед Мороз поздравил юных гатчинцев

Сотрудники трех отделов - по работе с личным составом, по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции, а также члены Общественного совета при УМВД России по Гатчинскому району и Совета ветеранов посетили Гатчинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина». Праздничная встреча прошла 26 декабря. Участники акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили всех с наступающим Новым годом, поблагодарили сотрудников центра «Дарина» за чуткое отношение к детям и вручили воспитанникам сладкие подарки, развивающие игры и наборы для творчества.

Через два дня сотрудники УМВД России по Гатчинскому району и общественники побывали в гостях и вручили подарки воспитанникам Сиверского ресурсного центра по содействию семейному устройству. Встреча была теплой и праздничной.

А 29 декабря новогодние подарки получили ребята, состоящие на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Перед длинными новогодними выходными полицейские напомнили им о правилах поведения, соблюдение которых поможет не омрачить зимние каникулы.

В неформальной обстановке юрисконсульт правовой группы УМВД России рассказала подросткам об основах законопослушного поведения и ответственности за противоправные действия, о правилах безопасности и правилах нахождения в общественных местах.