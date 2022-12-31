Чтобы вместо зайчика не встретить «белочку»

- Многодневное застолье – это действительно большая нагрузка на все системы организма. Не секрет, что после новогодних праздников многие с ужасом встают на весы: прирост массы тела налицо, и виноваты в этом не только закуски, но и напитки. Переедание и возлияния взаимосвязаны.

- Как?

- Во-первых, алкоголь сам по себе стимулирует аппетит. При частом употреблении небольших доз спиртного аппетит повышается, в том числе, и за счет подъема настроения. Во-вторых, алкоголь снижает уровень сахара в крови, а легкая гипогликемия, опять же, приводит к обострению аппетита. Наслаивается одно на другое, и человек все время хочет есть. А на столе как раз наши любимые новогодние деликатесы. Кроме того, не стоит забывать, что алкоголь как таковой тоже содержит калории. А так как в связи с гипогликемией инсулина вырабатывается больше, все съеденное очень хорошо усваивается, а чувство голода остается. Об этом следует помнить тем, у кого есть проблемы с лишним весом.

Но! Все это не касается алкоголиков – у них, наоборот, прием спиртного вызывает гипергликемию, и аппетит снижается вплоть до отказа от еды на несколько дней, что является прогностически плохим признаком и свидетельствует о довольно тяжелом течении болезни.

- Что и как пить, чтобы не напиваться и не объедаться?

- Выпивать за новогодним столом рекомендуется как можно меньше. Выбирая шампанское, отдавайте предпочтение сухим игристым винам. Чем меньше сахара в алкоголе, тем легче он переносится организмом. Не рекомендуется мешать алкоголь со сладким, так что на десерт – торты, пирожные, фрукты, мороженое – и чай-кофе-потанцуем. И это не шутка. Во время празднества нужно периодически двигаться – любое движение снижает пагубные последствия алкоголя. Откажитесь от привычки часами сидеть за столом. Также следует чаще проветривать помещение и выходить на свежий воздух.

За пару часов до застолья рекомендуется слегка перекусить. Не пейте спиртное на голодный желудок, иначе возможны патологические, агрессивные формы опьянения, иногда связанные с потерей памяти.

Закусывать лучше горячими блюдами, слизистой консистенции, с достаточным количеством жира. Такая пища будет обволакивать желудок, что предотвратит неблагоприятное воздействие алкоголя на организм. Но тут тоже главное – не переборщить, потому что избыток жирного – лишняя нагрузка на печень.

- А что вы посоветуете на утро первого января?

- Выпивать снова после застолья можно только тогда, когда весь алкоголь, полученный до этого, переработался организмом. Каждому человеку требуется разное количество времени на такую переработку – от трех суток до двух недель. На следующее утро откажитесь от алкоголя, даже если мучает тяжелое состояние. Также откажитесь от крепкого чая и кофе, потому что эти напитки создают дополнительную нагрузку на сердце. Лучше всего на следующий день выпить молочные напитки, легендарный капустный или огуречный рассол тоже подойдет – для регулировки водно-солевого баланса. Хорошо могут справиться с этой задачей любые кислые напитки типа клюквенного или брусничного морса. Также рекомендуется употреблять горячие бульоны и супы.

- Можно ли похмеляться, если все-таки «перебрал»?

- Похмелье бывает только у истинных алкоголиков – это примерно 2% населения, остальные же испытывают токсическое воздействие алкоголя или, другими словами, продолжающуюся интоксикацию. У здорового человека эта интоксикация длится максимум до трех часов дня.

При просто токсическом воздействии у независимого от алкоголя человека наутро наблюдается отвращение к спиртному, и любое количество выпитого не приносит облегчения. Похмелье же, или, на медицинском языке, абстиненция – это когда наутро после выпитого человеку плохо, он выпивает снова, и становится ощутимо легче.

Тем, кто уже попал в эти 2% населения с наркологическими заболеваниями, категорически запрещено употребление всех видов спиртного. Я бы даже порекомендовала обратиться к наркологу за поддерживающим лечением или к психологу – для профилактики срыва.

- Когда можно садиться за руль после выпивки?

- Это все индивидуально и зависит от возможностей организма: от состояния печени, количества принятого алкоголя и съеденной закуски, от времени суток, когда этот алкоголь принят. В среднем, 30 граммов крепкого напитка в здоровом организме перерабатывается за два часа. Прежде чем сесть за руль, рекомендую всем водителям воспользоваться алкометром.

- Елена Николаевна, как вы относитесь к тому, что детям предлагают в Новый год шампанского? Насколько это безвредно, как считают многие?

- Разрешать своему десятилетнему ребенку или пятнадцатилетнему подростку попробовать шампанское – это неправильно. Наркологическое заболевание формируется в связи с накоплением факторов риска, и примерно у 10-20% детей генетические факторы риска алкоголизма присутствуют. И родители никогда не могут сказать, есть эти факторы риска или нет.

Более того, разрешение детям выпить за праздничным столом расценивается специалистами как снятие психологического запрета на употребление алкоголя в принципе, причем со стороны самых значимых для ребенка взрослых. Потом этим взрослым не надо удивляться, если ребенок начнет «праздновать» в среде сверстников по поводу и без.

С собственными застольями тоже надо быть аккуратнее: если ребенок с малолетства видит в семье пьянку, то не менее, чем в 90% случаев он вырастет с алкогольными проблемами, и лишь у 10% детей это вызовет обратный эффект.

Всем желаю хорошо встретить Новый год, не отягощая праздник алкогольными проблемами. Пусть на вашем столе будут только вкусные и полезные блюда, а в бокале – качественный напиток в умеренном количестве. И берегите себя, граждане из числа 2%, чтобы в наступающем году вместо зайчика не встретить «белочку»…

Беседовала Екатерина Дзюба





Фото freepick.com