Любите ближних! Делайте добро! Ведь души с добротою расцветают!

В поздравительной акции приняли участие более 50 образовательных учреждений Гатчинского района: все вместе – дети, педагоги и родители.

Акция «Новогодние подарки солдатам» в Гатчинской районе прошла в рамках общероссийского движения #МЫВМЕСТЕ. Ее кураторами стали руководитель Гатчинской муниципальной методической службы Виктория Гурская и заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе детского сада № 24 Наталия Жучкова. Они организовали передачу более 250 посылок представителям федеральных служб: начальнику 17-го Центра связи специального назначения ФСО России, гвардии полковнику Геннадию Хоменкову и представителю руководства Управления специальной связи и информации ФСО России в Северо-Западном федеральном округе Евгению Жучкову. Особым приглашенным гостем стал настоятель возрождаемого в Санкт-Петербурге Введенского собора лейб-гвардии Семеновского полка, протоиерей Михаил Погиблов.

Часть посылок отправилась солдатам в Донецк и Луганск.

Председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Андреевна Быстрых сердечно поблагодарила всех участников акции за проявленное милосердие.

- Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к родной стране и ее защитникам, - сказала Наталья Андреевна. - Наша с вами поддержка и помощь еще раз доказывает непреложную истину - хороших людей гораздо больше, чем плохих! Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей. Мы вместе способны на многое.