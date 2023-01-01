Гатчинские стрелки соревнуются под классическую музыку

Два старта: винтовочный и пистолетный. Всё строго по графику и утвержденным правилам, но с одним небольшим нюансом. Ведь турнир проходил накануне Нового года! Тренеры сделали ребятам подарок. Спортсмены соревновались под классическую музыку в исполнении своих товарищей-стрелков, которые занимаются в музыкальной школе.

Поздравляем победителей:

- пистолет: 1 место - Ульяна Афанасьева;

- винтовка: 1 место - Даниил Кукушкин.

Наши дорогие спортивные наставники: Юлия Викторовна Иванова, Виктор Николаевич Меркульев, Мария Евгеньевна Лебединская, мы поздравляем вас с Новым годом! Хотим пожелать крепкого здоровья, терпения, веры в себя и своих воспитанников, благополучия, мира и всех благ.

Пускай этот год подарит вам огромное количество новых идей, благодаря которым и вы, и обучающиеся у вас ребята всегда будут достигать только лучших результатов, первых мест и высоких наград.

С уважением, ваши воспитанники и родители