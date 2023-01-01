Как правильно хранить вино дома: советы эксперта

Открыть нельзя хранить

Где поставить запятую в этом предложении? Зависит от вина, которое вы собираетесь хранить или открывать. Есть такое мнение, что «старое» вино всегда вкуснее и за время хранения в бутылке оно только улучшается.

«Это миф, - говорит директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель проекта «Винный гид России» Олеся Буняева. – Действительно, на любой бутылке вина написано, что срок годности неограничен при соблюдении условий хранения. Однако, как показывает практика экспертных дегустаций вина за 5 лет работы «Винного гида России», недорогие вина, задержавшиеся на полках магазинов, часто вызывают серьезные вопросы экспертов к их аромату и вкусу».

По оценкам экспертов Росскачества, на органолептику вина влияют и условия хранения в торговле, которые могут быть не вполне идеальными (сложно представить себе магазин, в котором темно, и температура всегда 16-18 С, как в винном погребе). Кроме того, сама технология производства недорогих вин (урожайность на винограднике, технические приёмы переработки и т.д.) предполагает, что их выпьют в первый год после розлива.

«Идея о том, что вина развиваются в процессе хранения в бутылке, разумеется, верная, но только для наиболее дорогих и качественных вин или вин, произведённых по специальной технологии, например, креплёных. Чаще всего на второй-третий год с момента розлива, вопросы у дегустаторов вызывают недорогие игристые вина, а также розовые и красные тихие, - говорит Олеся Буняева. – Из вин прошлых урожаев чаще получают высокие оценки красные сухие вина с выдержкой в дубе. Для креплёных, ликёрных вин закономерность обратная – чем старше год урожая, тем интересней вино. Нам встречались в процессе дегустационной оценки креплёные вина с очень высоким баллом, которым исполнилось уже по 10-15 лет».

Совет экспертов «Винного гида России»: подарили коллекционный ликёрный «Мускат» или «Мадеру», можно отложить для «особого случая» и на пару лет. Если речь идёт о недорогом игристом или тихом белом – открывайте смело к новогоднему столу, оно «готово к употреблению» уже сейчас.

В любом правиле есть свои исключения. Если вино прилетело с вами в багаже самолётом после новогодних праздников из поездки в другой регион, ему как раз 2-3 недели хранения после перелёта прямо показаны. Вино, как живой организм, способно испытывать стрессы, на время менять аромат и вкус, такие бутылки можно оставить «на отдых». То же самое касается вин с очень близкой датой розлива. В первые недели после попадания в бутылку, вино также может испытывать «бутылочный шок».

Отдельный вопрос: где хранить вино в условиях обычной квартиры? Точно не на балконе (бутылки полопаются зимой) и не у батареи. Оптимальных условий хранения – темноты и прохлады - добиться сложно. Но несколько недель в кладовой или в обычном платяном шкафу простоят практически любые вина.

Хранить нельзя допить

Поговорку «если вино откупорено, то его надо выпить» можно понимать в переносном смысле (начал – доведи до конца), но вполне можно и в прямом смысле слова. Открытые бутылки вина без изменения вкуса и аромата не в лучшую сторону долго не проживут по причине контакта вина с его главным врагом – кислородом. Поэтому открытая бутылка белого вина, заткнутая пробкой и оставленная в холодильнике, уже на следующий день будет отличаться не в лучшую сторону от недавно открытой, а через пару дней это вино будет годиться в лучшем случае на соус.

Эксперты «Винного гида России» отмечают, что принцип хранения открытой и закрытой бутылки схож. Меньше всего после откупоривания проживёт лёгкое белое или розовое вино, чуть дольше - красное (особенно, если оно с выдержкой в дубе), дольше всего – несколько недель в холодильнике с обычной пробкой - продержится вино креплёное.

Отдельный вопрос – хранение игристого вина. Как удержать пузырьки?

«Хорошее игристое, если его правильно закрыть, сохранит игру не меньше суток, - говорит Олеся Буняева. – Для этого его нужно укупорить специальной многоразовой пробкой для шампанского, такие сейчас достаточно распространены в винотеках и даже в обычных магазинах. Конструкция позволяет пробке крепко держаться на горлышке. Обычная пробка просто вылетит под давлением углекислоты. А вот распространённое мнение о том, что сохранить игру вина поможет вставленная в горлышко бутылки чайная ложка – это миф. Такая «укупорка» не герметичная и ничего не решает. В любом случае, открытую бутылку лучше держать в холодильнике или на балконе – если мороз не слишком сильный».

Что же делать тем, кто за умеренное потребление вина и больше одного бокала за новогодним столом пить не планирует? Эксперты Роскачества советуют обратить внимание на объёмы бутылок меньше традиционных 0,75 литра.

«За последние два года существенно выросло производство российских вин в нестандартных типах тары – «половинных» бутылках объёмом 0,375 и маленьких бутылочках 0,2-0,25 литра. В том числе, в такую тару разливают и игристые вина. Хорошее решение - не тратить лишнего и в новогоднюю ночь открыть ровно столько вина, сколько хочется выпить, не думая о хранении недопитых бутылок», - говорит Олеся Буняева.





Источник: Роскачество