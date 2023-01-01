Морже-Морозы и Морже-Снегурочки встретили Новый год!
В Гатчинском парке прошел традиционный заплыв моржей Гатчины. На лучшем исторически моржовом месте 31 декабря прошли морже-проводы 2022 года!
Рубрики: Спорт
В дружном заплыве и окунании Моржей-Морозов и Моржей-Снегурочек - люди разного возраста и профессий. Один из самых опытных - почётный гражданин города Гатчины, депутат города Гатчины Юрий Назаров.
Фото: Моржи Гатчины
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