Новый год начали с пробежки!

Взяли старт у елки на улице Рощинской и побежали до елки на улице Соборной, в новогодних костюмах, по тротуарам, не создавая помех пешеходам и автомобилям.

В центре города у елки на Соборной провели заминку, выполнили отжимания и приседания. Так, немного отдохнув, в спокойном темпе побежали обратно, поздравляя встречных с Новым годом. Финишировали у елки на въезде. Общая длина маршрута – около трех километров.

- Заминка – это часть тренировки, когда мы выполняем спокойные упражнения, чтобы восстановить дыхание, расслабить мышцы, чтобы организм отдохнул после нагрузки, – поясняет главный специалист гатчинского спорткомитета Наталья Короткова. – Заминка в любом виде спорта очень важна, иначе копится усталость, и дело может кончиться травмой. Но первого января мы, конечно, бежим не ради соревнований. Пробежка после новогодней ночи – хорошее начало года в дружеской компании любителей бега, приверженцев активного и здорового образа жизни.

Число новогодних бегунов растет. В этом году собралась компания больше, чем в прошлом. Завершился праздничный забег тоже традиционно: чаепитием с пряниками возле елки на бульваре «47 Регион».

Екатерина Дзюба