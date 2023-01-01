Первенец года - мальчик

Мальчик родился в 00.40. Его вес 2670 граммов, рост 48 см.

Напомним, что с 1 января в родильных домах по всей России заработала программа расширенного скрининга новорожденных. В перинатальном центре готовы сделать анализы первым родившимся в этом году малышам.

Госпрограмма расширенного неонатального скрининга включает тестирование на более чем 40 наследственных и врожденных заболеваний, а не на пять, как это было раньше. Среди генетических болезней, которые можно выявить на ранней стадии благодаря этой диагностике, в том числе спинально-мышечная атрофия.

Образцы крови будут браться на 2-3 день после рождения малыша и без участия родителей отправляться, как раньше, в Лабораторию молекулярно-генетических исследований медико-генетической консультации для проведения теста на врожденный гипотериоз, адреногенитальный сидром, муковисцидоз, фенилкетонурию и галактоземию и в Медико-генетический диагностический центр Санкт-Петербурга, где методом тандемной масс-спектрометрии будет выполняться тест на остальные заболевания. Тест делается в рамках программы ОМС, кровь берут из пяточки малыша, как и раньше.

«Очень важно в проведении раннего неонатального скрининга выявить сложную патологию на раннем этапе, - говорит заместитель директора Перинатального центра по неонаталогии Дмитрий Валерьевич Шакалис. – Тестирование на большое количество наследственных и врожденных заболеваний поможет как можно раньше начать лечение маленьких пациентов».

Для создания единого реестра новорожденных с 1 января 2023 года также введены электронные медицинские свидетельства о рождении, оформляемые автоматически при рождении.

По информации Перинатального центра ЛОКБ