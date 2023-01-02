Аварийно-восстановительные работы в Гатчине завершены

В канун Нового года, 30 декабря, в результате аварии жители микрорайона Аэродром в Гатчине остались без отопления и горячей воды. Как сообщила пресс-служба администрации Гатчинского района, 30 декабря в 09.00 для ликвидации утечки теплоносителя на выпускном коллекторе котельной № 10 производилась остановка системы отопления объектов, теплоснабжение которых осуществляется от данной котельной (микрорайоны Мариенбург и Аэродром).

После устранения утечки, заполнения теплотрассы и запуска системы была зафиксирована утечка теплоносителя и обнаружено несколько аварийных участков на магистрали в микрорайоне Аэродром. 31 декабря на всех участках приступили к работе аварийные бригады: было произведено вскрытие грунта, осуществлялись откачка воды и ремонт теплотрассы.

Работы проводились силами аварийных бригад и привлеченных специалистов. Контроль и организация работ осуществлялись руководством МУП «Тепловые сети» г. Гатчины и администрацией Гатчинского муниципального района.

2 января в 18.00 аварийно-восстановительные работы завершены, на тепломагистрали по адресу: ул. Слепнева д. 4, д. 4 кор. 1 и ул. Новосёлов, д. 2, подача теплоносителя в многоквартирные дома восстановлена.

По состоянию на 18.00 сегодняшнего дня в микрорайоне Аэродром МУП ЖКХ г. Гатчины выполнены заявки по развоздушиванию системы подачи теплоносителя в 53 домах, выполнено 120 заявок.

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