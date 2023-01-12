4 медали гатчинских бадминтонистов
В подмосковном городе Раменское во Дворце спорта Борисоглебский завершились Всероссийские юношеские и юниорские соревнования «Новогодний волан» рангом 3 звезды.
Турнир собрал 393 спортсмена из 18 регионов России в 4-х возрастных группах - до 13, 15, 17 и 19 лет. Они боролись за награды и призы на обязательном просмотровом турнире для членов сборной команды России.
Ленинградскую область достойно представили воспитанники Гатчинской районной спортивной школы, выиграв 4 медали - 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую.
Чемпионами в парном разряде у юношей до 17 лет стали Георгий Сивцев и Всеволод Черкасов.
Серебряную медаль в парном разряде у юношей до 13 лет выиграл Александр Никуленко, выступавший с Вильданом Валиуллиным из Татарстана.
Бронзовую медаль в парном смешанном разряде выиграл Георгий Сивцев с Соней Сыпко из Новосибирска.
Участников команды Ленинградской области готовили тренеры Гатчинской районной спортивной школы В.П. Русских, И.К. Хлебко и Е.С. Викулова.
В.П. Русских,
президент Федерации бадминтона Ленинградской области