4 медали гатчинских бадминтонистов

Турнир собрал 393 спортсмена из 18 регионов России в 4-х возрастных группах - до 13, 15, 17 и 19 лет. Они боролись за награды и призы на обязательном просмотровом турнире для членов сборной команды России.

Ленинградскую область достойно представили воспитанники Гатчинской районной спортивной школы, выиграв 4 медали - 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую.

Чемпионами в парном разряде у юношей до 17 лет стали Георгий Сивцев и Всеволод Черкасов.

Серебряную медаль в парном разряде у юношей до 13 лет выиграл Александр Никуленко, выступавший с Вильданом Валиуллиным из Татарстана.

Бронзовую медаль в парном смешанном разряде выиграл Георгий Сивцев с Соней Сыпко из Новосибирска.

Участников команды Ленинградской области готовили тренеры Гатчинской районной спортивной школы В.П. Русских, И.К. Хлебко и Е.С. Викулова.

В.П. Русских,

президент Федерации бадминтона Ленинградской области