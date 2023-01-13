Гатчинские журналисты принимают поздравления!

Темой журналистского конкурса в 2022 году стало местное самоуправление. А его задача - повышение мотивации районных СМИ к глубокому и всестороннему освещению вопросов развития Гатчинского района, поддержки талантливых журналистов и информирование населения о социально-значимых мероприятиях, проводимых на территории района.

Традиции подводить итоги журналистских конкурсов 13 января - в День российской печати и в старый новый год - уже много лет. Награждение проходило в торжественной обстановке в коворкинг-центре киноконцертного зала «Победа». Почетные дипломы и призы журналистам вручала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Целый комплект наград собрала газета «Гатчинская правда» и сетевое издание «Гатчинская правда.ру». Редактор газеты Елена Суралёва (статья «Диалог на равных») победила в номинации «Законодательная власть» среди электронных СМИ, Екатерина Дзюба (статья «Людмила Нещадим – к 95-летию Гатчинского района: «Веры, надежды, любви!») и внештатный корреспондент Андрей Бурлаков (серия публикаций «Из истории сельских и поселковых администраций Гатчинского района») – в номинации «Исполнительная власть» среди печатных СМИ.

Гран-при «Журналист года» была удостоена заместитель редактора газеты «Гатчинская правда» Татьяна Можаева – автор книги «История финансовой службы Гатчинского района», посвященной 220-летию финансовой системы России.

Поздравляем наших коллег, ставших победителями конкурса в других номинациях. Наград удостоены журналисты телекомпании «Ореол47» - Галина Паламарчук (программа «Новости пешком» «Я люблю тебя жизнь»), Елена Гордиенко (цикл материалов «Гатчинские сезоны», «Творчество, доступное не только юным. ЦТЮ-30 лет»); Александра Цветкова («Самые масштабные раскопки «Искры»); Вероника Иконникова («Жители поселка Сиверский вышли на экологический фотокросс», «Гатчинская служба новостей»), а также журналисты печатных СМИ - Надежда Красноперова («Олег Белов: «Радуюсь. Люблю. Благодарю….», газета «Спектр-Гатчина»); Алена Рыбакова (цикл материалов о работе Вырицкого совета женщин, газета «Уездные вести»).