Жертва бутылки

В ночь на 1 января в Сиверский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера пожарной части: к ним обратился мужчина с травмой плеча. Обстоятельства получения травмы пояснять наотрез отказался. Сотрудники пожарной части предположили наличие ножевого ранения. Вызвали «Скорую». На место происшествия выехал сотрудник уголовного розыска.

По прибытии на место выяснилось, что пострадавший уже госпитализирован: «Скорая помощь» отвезла его в Гатчинскую больницу. Пожарные передали, что в помощи полицейских гражданин не нуждается.

1 января в гатчинскую полицию поступила телефонограмма из больницы. В приёмный покой был доставлен 60-летний житель Белогорки с диагнозом: проникающая колото-резаная рана грудной клетки. В состоянии средней тяжести мужчина помещен в отделение терапии. Обстоятельства получения раны пациент сообщать отказался.

Сотрудникам полиции пострадавший все-таки рассказал, что 31 декабря он употреблял спиртные напитки. После того, как алкоголь закончился, он пошел в магазин за добавкой. Когда вечером возвращался, поскользнулся и упал, при этом бутылка, находившаяся за пазухой, разбилась. Так он получил телесные повреждения.

Полиция проводит проверку, устанавливаются подробности происшествия.