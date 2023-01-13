«Зов Гатчины»: ради мира, ради жизни, ради надежды

Начиная с октября 2022 года, Веревский сельский клуб перестал быть местом для спектаклей и местных праздников, песен и танцев. Сейчас здесь установлены большие станки, на которых плетут маскировочные сети для фронта. Вдоль стены тянутся столы со швейными машинами...

О том, что происходит сейчас в Веревском клубе, нам рассказала руководитель волонтерского объединения «Зов Гатчины» Наталья Федотова.

Гатчинский конвой

В конце декабря веревские волонтеры собрали и отправили свой двенадцатый «конвой». Так они называют рейсы в Донбасс, в каждый из которых отправляются как минимум пять-шесть машин. Водители — тоже наши волонтёры. Среди них и главы администраций Пудомягского и Кобринского поселений Сергей Якименко и Вячеслав Федорченко.

- В конце сентября были мобилизованы мои друзья, - рассказывает Наталья. - Мы поехали в Лугу - навестить их, узнать, что нужно. Сначала повезли продукты и лекарства, стельки и сигареты. Потом начали работать по заявкам. Оказалось, нужно очень многое — хорошие берцы, коврики, стельки, спальники... Конечно, собрать нужное количество таких дорогих вещей было нереально. А ведь нужно было еще термобелье, продукты. И было принято решение — попробовать шить что-то самим. Администрация поселения предоставила нам помещение клуба. Делать вещи своими руками начали совсем недавно — в ноябре. Начали с маскировочных сетей.

Оказалось, готовые сети не просто очень дороги: они, по сути, одноразовые и ни для чего не годятся. Медицинские жгуты пользуются огромным спросом, поэтому они тоже очень дороги. Мы купили один такой жгут и начали делать такие же по его образцу... Пришла заявка на маскхалаты — попросили пятьдесят комплектов. Первый маскхалат мы купили, разобрали. Потом швеи полностью разработали уже свою выкройку, придумав маскхалат, более удобный для военнослужащих — опять же по их рекомендациям.

Пока женщины плетут, вырезают и шьют маскировочные сети, маскхалаты, тактические носилки, стельки, балаклавы и шарфы-снуды, мужчины помогают более тяжелой работой. Они отливают специальные окопные свечи, которые помогут согреться, высушить обувь и одежду, приготовить или разогреть пищу. Мужчины варят печи-буржуйки, делают «кошки» и тепловые пушки, занимаются разгрузкой-погрузкой рейсов.

«Мы не делим бойцов на своих и чужих»

Здесь работают женщины разного возраста. Есть совсем молодые, которые остались без мужей — им здесь проще справиться со своей бедой. За большим столом сидят пожилые женщины. В руках у них сверкают острые ножницы. Женщины привычно нарезают ткань на узкие полоски определённого размера. Ёлочки, «паучки» - более объёмные пучки полосок — всё это будет вплетаться руками других женщин — уже помоложе — в ячейки обыкновенной рыбацкой сети. Так из легких, почти невесомых мирных материалов делают тяжёлые маскировочные сети для защиты от войны.

Всюду — мешки с материалами, рулоны ткани и тесьмы, картонки с образцами. Здесь принесенные материалы отбирают, сортируют и используют по разному назначению. Например, ткани для сетей нужны определенные — легкие, хлопчатобумажные, без блеска.

- Такие сети нужны, чтобы прикрывать боевую технику, блиндажи, окопы, - говорит Наталья. - Они могут быть разного размера. Женщины делают их с окантовкой, чтобы сети можно было скрепить между собой, увеличивая их поверхность. Цветовая гамма подбирается по рекомендациям самих солдат.

На бывшей сцене клуба - длинный стол со специальной разметкой — здесь собирают тактические носилки из широкой тесьмы.

- Такие носилки должны быть у каждого бойца, - говорит Наталья. - Носилки карманные, их можно прикрепить к штанам. Они прорезиненные, очень прочные и легкие. С их помощью можно переносить раненых, снаряжение, использовать как гамак для отдыха. Самый легкий образец выдерживает 150 кг веса.

На другом столе кроят детали для маскировочных костюмов. Швея Ирина работает сама и обучает других. Первый костюм купили сами. Разобрали его. Предприниматель из Питера помог разложить выкройки на компьютере, что позволило значительно экономить ткань.

Важная деталь - всё делается только после согласования с самими военнослужащими, вплоть до цветовой гаммы маскировочных сетей. Готовые вещи упаковывают в небольшой пакет. В каждый такой пакет вкладывают икону с молитвой. Чаще всего это 90-й Псалом, который защищает бойцов...

- Мы не делим бойцов на своих и чужих, - говорит Наталья. - Приходит запрос от наших — делаем для всех. Возим сами, «за ленточку», стараясь передавать все непосредственно в руки наших ребят.

Зеркало любви

Зеркало во всю стену зала сельского клуба отражает происходящее, увеличивая увиденное вдвое (втрое, вчетверо, в бесконечность...). Это зеркало стало символом умножения сил, рук, веры.

Инициативу веревских женщин подхватило уже несколько поселений Гатчинского района. Похожие клубы открылись в Малом Рейзино, Тайцах, Воскресенском. В Гатчине уже две таких точки — в Духовно-просветительском центре Покровского собора и в Школе третьего возраста. Уже подключилось волосовское Кикерино, на очереди — наши Лукаши.

- Единение народа колоссальное! - говорит Наталья. - Люди к нам приезжают отовсюду — из Гатчины и Гатчинского района, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Никто не остаётся в стороне. С миру по нитке всё собирается. За три месяца у нас в одном чате собралось уже шестьсот человек, в чате швей и вязальщиц — 180! К нам присоединяются самые разные люди. Кто-то может помочь финансами, кто-то - своими руками. Кто-то трудится в клубе, кто-то дома. Бабушки и дедушки готовы отдать последнее, отдают часть своей пенсии, несут продукты, готовят. Школьники собирают сладости, пишут письма на фронт. Детские сады записывают видео для солдат, делают поделки и открытки. Мы стараемся всё это вкладывать в каждую коробку. Каждая весточка из дома, поверьте, очень дорогого стоит!

«Наши мальчики»

«Наши мальчики» — так говорят здесь о тех, кто был мобилизован на украинский фронт. «Мальчикам» может быть и двадцать, и тридцать, и сорок лет...

- У меня там друзья, одноклассники, родственники моих одноклассников, - говорит Наталья. - У меня много там, и все свои. Для кого-то я - сестра, для кого-то - мама. Вы не поверите, они как дети. Правда, уже взрослые дети...

Пожилые женщины приходят сюда каждый день.

- Мы здесь, потому что душа болит, - говорит одна из них. - Мы все — матери. А они все — наши дети. У кого-то муж внучки там, у кого-то сын знакомых. Как не пойти, как не помогать? Для нас это святая обязанность. Атмосфера здесь очень добрая, теплая. Здесь душа отдыхает.

В конце декабря веревские волонтеры подвели итоги трех месяцев своей работы. Благодаря пожертвованиям обычных людей на передовую были отправлены тонны гуманитарной помощи, продукты питания, тёплые вещи, лекарства, рации, тепловизоры, квадрокоптеры, генераторы, инструменты, палатки, буржуйки. Женщины сшили и отправили более ста комплектов маскхалатов, более десяти маскировочных сетей.

- Мы все — жители мирного времени. И наши бойцы — это тоже жители мирного времени, - говорит Наталья. - У них нет права выбора, а значит, и у нас тоже нет права выбора. Мы просто должны, стиснув зубы, делать все это. Конечно, люди устали, но... Они там, в окопах и блиндажах. Им сейчас холодно, стыло и страшно, а значит... А значит, мы будем плести маскировочные сети и шить костюмы, делать носилки и печи-буржуйки, вязать носки и вырезать тёплые стельки столько, сколько понадобится.

* * *

Дни бегут, ночи летят, зима сменила осень... Женщины вплетают в простую рыбацкую сеть всё, из чего состоит наша жизнь – брызги шампанского на чьей-то свадьбе, первый крик младенца, детский смех, слёзы матери, потерявшей сына, упрямую веру отца... Женщины создают магическое покрывало, чтобы укрыть им всех, кто сейчас на передовой — ради мира, ради надежды, ради жизни...

«Зов Гатчины» ищет волонтёров. Швейный опыт не обязателен — здесь всему научат. Контакты: группа ВКонтакте «Помощь мобилизованным. Гатчина, Гатчинский р-н» (https://vk.com/club86629998)

Тел.: 8(921) 572-25-42

Юлия Лысанюк