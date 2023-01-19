Наталья Косьянковская: графический «роман» с археологией

В экспозиции представлены акварельные, пастельные, графические работы, а также научные и издательские проекты, в которых участвовала Наталья Юрьевна.

Наталья Косьянковская любит путешествовать, и поводы для этого самые разные - творческие и образовательные поездки, пленэры и экспедиции. На выставке можно увидеть пейзажи, написанные Натальей Юрьевной во время пленэров на Урале, в Гатчине, Пушкинских Горах, городе Торопце. Светлые, спокойные работы выполнены в нечасто встречающейся технике пастели, которая словно балансирует на грани графики и живописи.

Часть экспозиции занимают букеты, запечатленные акварелью и пастелью. Яркие, жизнерадостные цветы радуют душу и возвращают в лето, несмотря на трескучие морозы за окном. Также на выставке представлено несколько черно-белых графических работ, выполненных в технике линогравюры и литографии.

Особое место в экспозиции занимают рисунки и артефакты, которые Наталья Косьянковская привезла из археологических экспедиций. Археология занимает особенное место в ее жизни. Начиная с 1978 года, Наталья Юрьевна сотрудничает с Институтом истории материальной культуры РАН и Эрмитажем. За её спиной более тридцати археологических экспедиций, в которых она принимала участие в качестве художника.

В витринах можно увидеть фрагменты древней керамики времён Золотой Орды (XII-XIII век), найденные в Крыму. Каждый такой фрагмент нужно было зарисовать тушью и пером.

- Это технические рисунки, сделанные в полевых условиях, - рассказала Наталья Юрьевна. - В серьезных экспедициях обязательно должны присутствовать фотографы, художники и реставраторы. Я работала вместе с реставратором: мы восстанавливали найденные артефакты, керамику. Я делала реконструкцию, а реставратор воссоздавал эту вещь уже в натуре. Это очень интересная, очень увлекательная работа. Правда, день у нас был ненормированный: мы работали по 10-12 часов, и даже пейзажи рисовать было некогда. Сейчас некоторые восстановленные изделия выставлены в Эрмитаже, в зале, посвященном Золотой Орде.

Вместе с археологическими экспедициями Наталья Косьянковская побывала в Южной Осетии, Башкирии, Крыму, Хакасии, Краснодарском крае, во многих других местах. Она принимала участие в экспедициях, которые изучали загадочные дольмены — древние погребальные и культовые сооружения, сложенные из больших камней.

- До сих пор неизвестно, что это была за цивилизация, и для чего были нужны эти дольмены, - говорит Наталья Юрьевна. - Эти сооружения встречаются в Англии, по всему побережью Атлантического океана. Они есть на Средиземноморье, у Чёрного моря, на Кавказе. Мы изучали их, восстанавливали, выстраивали вручную, буквально камень за камнем, по сути повторяя работу древних людей.

В экспозиционных витринах представлены археологические журналы, научные труды и книги, выпускаемые Эрмитажем и Институтом истории материальной культуры РАН. Эти издания тоже иллюстрировала Наталья Косьянковская. А ещё она - художник «Петербургского археологического вестника», изданий «Ордена Александра I» и «Нагрудные знаки Русской армии».

В воскресенье, 22 января, в 13 часов в выставочном зале духовно-просветительского центра Покровского собора состоится творческая встреча с Натальей Косьянковской. Не пропустите: вас ждёт очень интересный рассказ художницы о графическом «романе» с археологией!

Юлия Лысанюк