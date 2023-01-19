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Новый путепровод и реконструкция улицы Сойту

В 2022 году была впервые разработана комплексная схема организации дорожного движения в Гатчине. Об этом на пресс-конференции рассказала глава администрации Людмила Нещадим.

Рубрики:  Общество

Это требование федерального законодательства – для перспективного плана развития и участия в программах получения субсидий. Схема предусматривает необходимость строительства виадука в районе железнодорожного переезда на Киевской улице – при условии реконструкции улицы Сойту, чтобы разгрузить основную магистраль.

- Этот документ говорит о необходимости реконструкции улицы Сойту и строительства разноуровневых переходов через железнодорожные пути, – подчеркнула Людмила Николаевна.

Правда, о сроках пока говорить рано. Наличие схемы позволит подавать заявку на участие в государственных программах, потому что реализовать столь крупный проект только за счет средств местного бюджета не получится.

Фото из архива ГП