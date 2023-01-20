Иппотерапию в Ленобласти поддержал Фонд президентских грантов
Реабилитационно-досуговый центр «СеРДЦе» стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов и получил около 15 млн рублей на реализацию новой программы по реабилитации семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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В основе проекта ― занятия по иппотерапии в конно-спортивном клубе «Новополье».
Центр примет около 70 семей с детьми, у которых есть нарушения опорно-двигательного аппарата и заболевания нервной системы. Участники программы пройдут двухнедельный курс реабилитации: будут проживать рядом с конным клубом и посещать занятия с лошадьми, сеансы с логопедом и психологом.
После реабилитации 10 семей смогут продолжить занятия по верховой езде и будут готовиться к соревнованиям равных возможностей «Завтра лето!» в Новополье в 2024 году.
Подобную оздоровительную программу уже прошли 85 семей из Ленинградской области. В этом году стартует третий этап проекта, к которому смогут присоединиться жители из других регионов России.
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