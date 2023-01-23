«И вот пришло заветное мгновенье: Он разорвал осадное кольцо»
Накануне 80-летия прорыва блокады Ленинграда в библиотеке-филиале №2 г. Гатчины прошла встреча учащихся гимназии с председателем Гатчинской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Константином Николаевичем Ермаковым.
Встречу открыла заведующая библиотекой Ирина Петрова. Она рассказала детям о том, как началась Великая Отечественная война, как фашисты заняли все подступы к Ленинграду и началась блокада великого города.
- Знаете ли вы, ребята, что такое «блокада»?
- Да! – ответили дети.
Но, зная определение, трудно представить, что такое жить без света и тепла, стоять днями в очередях за порцией хоть какой-то еды, тушить «зажигалки» на крышах домов…
Продолжил рассказ Константин Ермаков. В два года он остался в осаждённом городе со своей бабушкой. Ей не раз предлагали эвакуировать внука – не отдала, и тем самым сохранила жизнь малышу: баржа, на которой везли детей из его детского сада, пошла ко дну во время бомбёжки.
Мать, участвовавшая в строительстве оборонительных сооружений вокруг Ленинграда, попала в плен, была угнана в Германию. Отец в самом начале ушёл на войну... Знает о том, что происходило в блокадном Ленинграде, Константин Николаевич, конечно, со слов бабушки и от родителей, которые вернулись домой в 1945-м. Но остались и воспоминания - о соседке, которая взяла как-то его с собой на работу, в столовую, и вкус какой-то похлёбки… Из чего она была?
Сегодняшние дети, посмотрев на фотографию кусочка хлеба размером со спичечный коробок, задали вопрос:
- Как можно было растянуть такой кусочек на весь день?
- Ели по крошечке, – ответил Константин Николаевич.
- А куда подевалась вся еда, почему ели только один хлеб? – новый вопрос.
Что ответить? Как объяснить сегодняшним ученикам из первого и второго классов, как это было…
Музеи, выставки, поездки по местам боёв и вот такие встречи помогают понять, что такое никогда не должно повториться.
Константин Николаевич закончил встречу с ребятами из Первой академической гимназии г. Гатчины стихами Бориса Пастернака:
Вы помните еще ту сухость в горле,
Когда, бряцая голой силой зла,
Навстречу нам горланили и перли,
И осень шагом испытаний шла?
Но правота была такой оградой,
Которой уступал любой доспех.
Все воплотила участь Ленинграда.
Стеной стоял он на глазах у всех.
И вот пришло заветное мгновенье:
Он разорвал осадное кольцо.
И целый мир, столпившись в отдаленьи,
B восторге смотрит на его лицо.
Как он велик! Какой бессмертный жребий!
Как входит в цепь легенд его звено!
Все, что возможно на земле и небе,
Им вынесено и совершено.
…Акция «Свеча памяти» во всероссийском формате впервые была проведена в ознаменование 65-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге 27 января 2009 года. С тех пор она проводится ежегодно. Зажгли «Свечу памяти» и участники нашего мероприятия.
Наталья Жиляева